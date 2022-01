Récital au Victoria Hall – Juan Diego Flórez, le goût des autres Voix prodigieuse et présence scénique irrésistible, le ténor péruvien a fait un triomphe mémorable à Genève. Rocco Zacheo

Le ténor péruvien Juan Diego Flórez aux côtés du chef d’orchestre Daniel Harding et de l’OSR. NICOLAS LIEBER

On le sait depuis longtemps, lorsqu’on a affaire à lui, on glisse immanquablement vers une expérience étonnante, débordant ce qui est communément observable dans une relation entre artiste et spectateur. Dans le paysage lyrique, Juan Diego Flórez relève du cas. Il semble sorti d’une époque révolue où les stars de l’opéra déchaînaient les passions, généraient dans les salles un enthousiasme confinant au tumulte et cristallisaient autour d’elles des clans de suiveurs tenaces. Lundi soir, au Victoria Hall, c’est de tous ces ingrédients qu’il a été question, à la fois toniques et voilés par discrète brume sépia.

Abo Juan Diego Flórez, le chant de la conquête L’artiste faisait un retour à Genève, à l’invitation des Amis de l’Orchestre de la Suisse romande, pour marquer le traditionnel concert de l’An. Dans une salle comble, où le peuple latino-américain était bien représenté – voilà pour le clan –, l’homme n’a pas trahi la réputation qui l’accompagne. Port de toréador dans son costume trois pièces, cheveux savamment gominés et sourire conquérant, le chanteur a plongé d’une voix pleine de subtilité dans un choix d’airs menant du répertoire italien au français, en passant par une poignée de pièces autrichiennes.

Juan Diego Flórez à l’heure des bis, guitare à la main, chansons populaires. NICOLAS LIEBER

Timbre cristallin, legato d’une souplesse confondante, aigu limpide, articulation parfaite du texte – surtout pour le volet italien – Flórez a donné d’entrée une plasticité saisissante à Rossini, à ses «Deh! Tu m’assisti amore» et à «La speranza più soave». Plus loin, aux côtés du chef Daniel Harding et d’un orchestre aux mille nuances – un «Intermezzo» à la «Cavalleria Rusticana» de toute beauté – l’homme est passé avec aisance par Donizetti et par deux airs redoutables de Franz Lehar.

Le défilé de tubes, maîtrisés de bout en bout (au menu, Bizet, Massenet, Puccini… ) a amplifié à chaque passage les décibels des ovations. Il a eu enfin le volet des bis, où le redoutable entertainer – dont le goût des autres confine parfois au cabotinage – a surgi avec véhémence. Guitare à la main, le voilà alors mettre la salle dans sa poche en alignant avec espièglerie et virtuosité des chansons populaires, avant de clore sur un «Nessun dorma» renversant. Une soirée mémorable.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.