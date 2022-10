Photo d’illustration. GETTY IMAGES

Quand on entend ménopause, on imagine bouffées de chaleur, insomnies, vertiges et autres désagréments. Mais il y a aussi de sacrés avantages à transiter vers une nouvelle étape de vie. Qui n’est pas uniquement faite d’arthrose et de cors aux pieds.

Ma voisine Miriam, 60 ans, lève volontiers le voile sur ce sujet tabou à l’occasion de cette journée mondiale: «Les côtés positifs de la vieillesse en général ne sont presque jamais mis en avant. Or, il y en a!» Elle raconte «la libération de ne plus être soumise à ses hormones». Fini le stress d’avoir ses règles qui débarquent à un moment inopportun, la charge de la contraception, les changements d’humeur, la nécessité de séduire ou alors l’urgence de trouver un partenaire avec qui faire des enfants avant de ne plus pouvoir. «Tout cela s’envole, on a l’impression d’être davantage maître de son temps et de ses envies. Et il ne faut pas croire que la sexualité est finie: pas du tout! En revanche, l’injonction de devoir fréquemment faire l’amour en couple disparaît, et les moments intimes deviennent plus précieux. D’ailleurs, le sens du toucher est plus développé: comme la peau se transforme en devenant plus fine et douce – et aussi plus flasque! – toucher ou être touché est beaucoup plus sensuel qu’avant.»

C’est quoi la ménopause des hommes, selon elle? «J’ai l’impression qu’au même moment où nous vivons cette transformation d‘état, beaucoup d’hommes sont traversés par une frénésie de ne pas vieillir: certains se teignent les cheveux, font du sport, essayent de ramasser des jeunes femmes, etc. Ce qui est assez drôle, puisque c’est un signe indubitable de leur basculement dans la vieillesse, qui est visible pour tout le monde sauf pour eux…»

Sur ce, joyeuse ménopause à tous!



