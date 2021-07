Transfert rare dans le volley suisse – Jovan Djokic va toucher les étoiles en bondissant à Milan Champion de Suisse en titre avec Chênois, l’ancien joueur du LUC et d’Amriswil prend du galon en signant dans la prestigieuse SuperLega italienne. Pascal Bornand

Jovan Djokic a mené Chênois au titre avant de signer un contrat avec Power Volley Milano. Magali Girardin

Longtemps tenue au secret, la nouvelle est aujourd’hui officielle: élu deux fois meilleur joueur suisse de LNA, Jovan Djokic (27 ans) disputera la saison prochaine le championnat de SuperLega italienne sous les couleurs de Power Volley Milano. Si le Lucernois de Schönenwerd Luca Ulrich, son équipier en équipe nationale, l’a devancé en signant cet été à Ravenne, l’engagement de l’ailier genevois dans le plus prestigieux championnat européen est une promotion inédite et très valorisante.

Un défi immense

«Quand Marco Camperi, l’ancien coach assistant de Mario Motta à Lugano, m’a contacté pour me faire une telle offre, je n’y ai pas cru. C’était trop inattendu», confie le joueur formé à Chênois et sacré champion national cette saison avec le club de Sous-Moulin. À l’époque, l’ex-joueur du LUC et d’Amriswil faisait des remplacements en tant que maître d’éducation physique, sans se douter que sa carrière sportive allait prendre un tournant magique. «En Suisse, j’avais le sentiment d’avoir atteint un sommet. Une expérience à l’étranger me titillait, mais partir pour partir, non.»