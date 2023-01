Fin de trêve pour Chênois Volley – Jovan Djokic se remet en jeu, avec ses doutes et son talent Gravement blessé à une cheville l’été dernier, le capitaine genevois espère être à la hauteur pour aider son équipe à se maintenir au sommet. Le choc contre Näfels, samedi à Sous-Moulin (18h), est un bon test. Pascal Bornand

Jovan Djokic appréhende un peu son plein retour au jeu. Marco Camperi, l’entraîneur italien qu’il a fait venir de Milan, saura l’encourager. Être entouré par ses coéquipiers et son talent feront le reste. JEROME SCHNEIDER/@REDZONEFOTO

C’est un retour attendu, six mois après un cruel accident qui l’a mis à terre et au supplice, cheville luxée et moral dans les chaussettes. Depuis, Jovan Djokic a certes joué quelques bouts de set et entamé le dernier match de l’année contre le LUC, gagné 3-1. Émotions mitigées. «Sur le terrain, j’étais un peu paumé. Avec toutes ces lignes par terre, c’est comme si j’avais perdu mes repères. Heureusement, autour de moi, il y a une superbe équipe», dit-il.