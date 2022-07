Volleyball – Jovan Djokic revient à Genève, mais d’abord avec l’équipe de Suisse Après une «saison de rêve» à Milan, le Genevois se prépare à retrouver Chênois. Il sera déjà à Sous-Moulin ce week-end pour deux matches internationaux. Pascal Bornand

Jovan Djokic sur le parquet milanais en compagnie de Yuki Ishikawa, une des stars du volley japonais. LDD

Ce n’est plus un secret de Polichinelle. Jovan Djokic (28 ans) est de retour à Chênois, son club formateur, avec lequel il a remporté le titre national en 2021 après des passages par le LUC et Amriswil. Attaquant-réceptionneur au swing décoiffant, le Genevois vient de vivre une saison unique sur les parquets de Superlega italienne, l’eldorado du volley mondial. «Une saison de rêve», s’émerveille le rookie, lui qui a côtoyé à Milan deux champions olympiques, les Français Jean Patry et Barthélémy Chinenyeze, et fêté, en tant que titulaire, un succès d’anthologie face à Lube Civitanova, le futur champion.