Une finale avant la lettre – Jovan Djokic: «On a perdu mais on a marqué des points» Le choc au sommet est revenu à Amriswil (3-1). Irrésistible parfois, inconstant encore, Chênois n’a pas démérité. Il débutera les play-off contre Lucerne. Son swinger est optimiste. Pascal Bornand

Deux mois après le match aller à Sous-Moulin, Chênois et Jovan Djokic (à l’attaque) se sont montrés beaucoup plus performants à Amriswil. Magali Girardin

Parfois, il ne faut pas trop se fier au score, à sa vérité figée. Oui, Chênois est rentré bredouille d’Amriswil mais de cette défaite flagrante (3-1), Jovan Djokic fait une lecture plus nuancée. «Elle est encourageante. On a certes perdu, mais on a marqué des points. Dans la manière comme dans l’attitude, l’équipe s’est bonifiée par rapport au match aller. Amriswil n’est pas imprenable, on s’en est beaucoup rapproché.» En disant cela, il échafaude des plans, imagine le meilleur. Cette saison, les deux rivaux pourraient très bien se retrouver deux fois en finale, à moins d’un sursaut du LUC.