Joutes aquatiques à Genève – La Traversée du lac à la nage s’est jouée dans une eau tropicale Tempête de beau temps pour les nageurs et nageuses qui ont rallié Genève-Plage aux Bains des Pâquis. Reportage en immersion dans une eau flirtant avec les 25 degrés. Thierry Mertenat

Genève, le 20 août 2023, il est 8 heures sonnantes. Lâcher de bonnets gris: la Traversée du lac, édition 2023, démarre en trombe. PIERRE ALBOUY

Le dieu du jour, ce dimanche 20 août, s’appelle Poséidon. Ciel, terre et lac: il gère l’ensemble d’une main magique et envoie, à 6 h 30 du matin, la bonne nouvelle aux participants de la Traversée. Citation aquatique: «La Course est confirmée avec une température de l’eau de 24 degrés. Profitez bien.» Mail divin.

Les fidèles de la chose n’ont pas attendu. Ils et elles, mixité parfaite, sont déjà en route, le sac étanche en bandoulière, en avance sur le rendez-vous fixé à Genève-Plage. Une chambre d’appel comme on en rêve. De l’herbe fraîche, une plage de galets fins et un maître nageur au micro, alternant d’une voix bien réveillée conseils et encouragements, sans compter le mot d’ordre général, répété en boucle à chaque nouvelle vague de départs: «Faites-vous plaisir!»

Sans embrouille

On prend et on met aussitôt en pratique. Immersion collective sans embrouille, quatre groupes de 300, toutes les quinze minutes à partir de 8 heures. Le matricule 4014 s’est glissé «chez les plus lents des plus rapides». Son coach improvisé lui avait soufflé l’astuce.

Bon plan. L’horizon est rapidement dégagé. Joachim (22 minutes), Gabrielle (23 minutes), le couple le plus fort de cette 7e édition, et tous leurs poursuivants sont déjà loin devant, au passage de la première des huit bouées de régate gonflables. Elles ont été posées au lever du jour, elles rythment le parcours, une grande courbe en forme de banane, histoire de rallonger le plaisir à fleur d’eau.

Les bonnets roses se regroupent sur la plage avant le départ. PIERRE ALBOUY

Les lignes droites, c’est dans douze mois, pour les triathlètes des Jeux de Paris; ici, c’est Genève, et elles sont courbes, les lignes de bonheur, tirées avec amour entre le plongeoir de Genève-Plage et le phare de la jetée des Bains. Donc, oui, on oublie le podium inexistant et on sort la tête de l’eau après trente minutes de nage pour admirer le paysage à 360 degrés. «Seul au monde au milieu du lac», lâche ce bonnet gris, rattrapé par les roses, arrivé avec les bleus.

Les premiers 100 mètres au départ de Genève-Plage. PIERRE ALBOUY

«Offrez-vous ce moment, il est unique», avait soufflé Olivier, le coordinateur, désignant à main levée ce coin de paradis lacustre entre la troisième et la quatrième bouée. D’autant plus unique que le lac est passé à 25 degrés, du jamais ressenti depuis qu’on le traverse en bande le dernier week-end précédant la rentrée.

Nager ensemble

«Dans ces conditions parfaites, on pourrait faire l’aller-retour sans craindre le froid ni les crampes», relève la porte-parole d’un minigroupe de filles solidaires de la première à la dernière brasse. Le «nager ensemble» n’est pas un mot en l’air. Ces 1800 mètres d’effort commun rapprochent, on se salue sans boire la tasse, on se prend dans les bras sur la plage d’arrivée.

L’arrivée sur la plage principale des Bains des Pâquis après 1800 mètres de nage. PIERRE ALBOUY

Ils étaient 2500 au lever du jour pour l’ultime concert de l’aube. Ils sont toujours plusieurs centaines pour applaudir, peu après 10 heures, Évelyne, la dernière à sortir de l’eau, accueillie comme une championne olympique. «Je suis d’un naturel discret, je déteste me mettre en avant. Aujourd’hui, c’est raté», lâche-t-elle, hilare.

Hertha n’a manqué aucune édition de la Traversée du lac depuis sa création en 2017. Elle est la doyenne illustre de la manifestation, arrivée avant tout le monde ce dimanche 20 août à Genève-Plage. PIERRE ALBOUY

Une autre femme, bien dans son âge, n’est pas non plus passée inaperçue en sortant de l’eau. La Traversée tient sa doyenne, Hertha, légende vivante de la nage au long cours, qui fêtera ses 90 ans cette année encore. «Je m’entraîne en bassin fermé de 25 mètres, soit 72 longueurs qu’il s’agit de compter sans se tromper. C’est plus facile dans le lac», résume en souriant notre déesse. Son temps: 1 h 28 de brasse limpide, aux côtés de son «nageur personnel», admirateur inconditionnel lui aussi de cette femme d’exception.

Une flotte de bénévoles

Petit détour par la tente des Samaritains avant de quitter les Bains. Les équipes ont chaud. Elles n’ont pas dû intervenir. L’impressionnante flotte accompagnatrice non plus. Nul abandon, pas le plus petit sac égaré. Il faut une fois encore féliciter l’armée de bénévoles qui œuvrent dans le sillage de ce dieu des flots, souvent décrié pour son tempérament perturbateur, à qui l’on doit cette tempête de beau temps et la réussite de cette édition de référence.

1 / 6 Avant le départ de la manifestation, sur le bateau qui emmène les bénévoles pour la récupération des sacs. PIERRE ALBOUY

