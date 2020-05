Environnement – Journées du soleil romandes: l'édition 2020 sera numérique A cause de la pandémie, l’événement de dix jours lié à l’énergie solaire prendra une forme inhabituelle. Il se fera surtout en ligne. Début vendredi.

La 17e édition débute vendredi dans l’optique de «familiariser avec l'énergie solaire sans quitter son canapé».. Journée du soleil

La situation sanitaire liée au coronavirus affecte cette année les Journées du Soleil, autour de l'énergie solaire, qui se déroulent du 15 au 24 mai. Si cette 17e édition est maintenue, elle sera pour l'essentiel en ligne dès vendredi.

«Nous nous réjouissons que plusieurs organisateurs aient répondu à notre appel à se montrer créatif afin que leur événement ait lieu sous forme numérique, a indiqué jeudi dans un communiqué le groupe régional de Suisse romande de la Société suisse pour l'énergie solaire SSES-RSO. Il s'agit ainsi de permettre à chacun de se «familiariser avec l'énergie solaire sans quitter son canapé».

Des alternatives numériques intéressantes ont pu être trouvées pour certains événements en Suisse. Vernissage numérique d'un photographe solaire, concours solaire de la Coopérative d'énergie solaire de Zurich, webinaire «L'énergie solaire pour les locataires», diffusion presque quotidienne de contenu thématique sur les ondes des radios bernoises durant les 10 jours de la manifestation du 15 au 24 mai.

Depuis 2004, les Journées du Soleil ont pour but de faire connaître les multiples applications de l'énergie solaire et de partager avec le grand public l’enthousiasme des organisateurs, privés et publics, pour cette ressource renouvelable. C'est aussi l'occasion, en temps normal, pour les professionnels du domaine de présenter leurs produits, leurs services et leur savoir à un large public. L'an dernier, elles s'étaient déroulées à Morges (VD).

https://www.journeesdusoleil.ch/fr/manifestations/

