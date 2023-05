Roland-Garros – Journée noire pour les Suisses au 1er tour des qualifications Les cinq Suisses en lice ce mardi Porte d’Auteuil (Antoine Bellier, Henri Laaksonen, Viktorija Golubic, Joanne Zuger et Susan Bandecchi) ont été éliminés. Brice Cheneval

125 e au classement WTA, Viktorija Golubic n’est pas parvenue à franchir l’obstacle du 1 er tour des qualifications à Roland-Garros. AFP

La première journée du 1er tour des qualifications à Roland-Garros, lundi, avait déjà été mitigée côté suisse avec trois joueurs qualifiés parmi les six en lice. Ce bilan, comparé à celui de ce mardi, deviendrait presque satisfaisant. Et pour cause: les cinq représentants helvétiques engagés ont été éliminés.

L’hécatombe a commencé chez les dames, avec les défaites de Joanne Zuger (WTA 213) et Viktorija Golubic (WTA 125). La Bâloise de 22 ans a été écartée en 1h10 par la Russe Anastasia Zakharova (WTA 179), 1-6, 4-6. Après un premier set catastrophique où elle n'a pas remporté une fois sa mise en jeu, Zuger a haussé son niveau lors de la seconde manche. Mais pas assez pour faire plier son adversaire.

Tête de série No 8 des éliminatoires, Golubic n'a pas été plus en réussite. La Zurichoise de 30 ans a cédé après 1h24 contre l'Australienne Storm Hunter (WTA 202), 4-6, 2-6.

Plus tard dans l’après-midi, Susan Bandecchi (24 ans/WTA 351) s’est également inclinée en deux sets face à la Slovène Kaja Juvan (WTA 220). Parvenue à breaker sa rivale dès le deuxième jeu, la Tessinoise n’a pas su gérer son avantage, concédant son service dans la foulée avant de réitérer ce scénario à 2-2. Juvan, elle, n’a pas répété la même erreur. Bandecchi s’est montrée plus solide dans l’exercice par la suite, mais son jeu de service concédé à 4-4 dans le deuxième set a sonné le glas de ses espoirs.

Laaksonen et Bellier se sont écroulés

Du côté des hommes, Henri Laaksonen (ATP 213) a subi la loi de l'Argentin Genaro Olivieri (ATP 227), 5-7, 1-6. Après une première manche accrochée, le Schaffhousois de 31 ans a craqué lors du 12e jeu, avant de s'écrouler dans le deuxième set.

Quant à Antoine Bellier (ATP 209), il s'est incliné 6-7 (1/7), 1-6 face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172). Le Genevois de 26 ans a bien résisté lors de la première manche, qu'il a perdue au tie-break. Incapable de se relever, il a été totalement dominé dans le deuxième set, ne se créant qu'une balle de break sur l'ensemble de la partie.

Seuls rescapés suisses dans ces qualifications, le Bernois Dominic Stricker (20 ans/ATP 116), la Grisonne Simona Waltert (22 ans/WTA 127) et la Haut-Valaisanne Ylena In-Albon (24 ans/WTA 148) seront respectivement opposés au Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 228), à la Russe Kristina Dmitruk (WTA 216) et à la Britannique Francesca Jones (WTA 316), ce mercredi, au 2e tour.

