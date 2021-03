Trafic des autos et motos – Jour J pour les radars du futur contre le bruit routier Le Conseil national chargera ce mercredi le Conseil fédéral de prendre des mesures fortes contre la pollution sonore. Arthur Grosjean Berne

Un radar pour contrer la pollution sonore des voitures et autres véhicules bruyants a été testé à Genève en juin 2020. Il détecte les usagers de la route dont la conduite est trop bruyante. Comme les radars de vitesse, ces radars acoustiques visent à repérer les excès en analysant le bruit émis par les véhicules motorisés. L’appareil affichait un «Merci» sur son écran lorsque les usagers de la route ne provoquaient aucun excès de bruit. KEYSTONE

Un automobiliste qui roule à fond la caisse dans une agglomération où la vitesse est limitée s’appelle un chauffard. Mais comment qualifie-t-on un automobiliste qui fait hurler son moteur ou un motard qui pétarade en ville? Il faudra bientôt trouver un nom adéquat. Car la Confédération est sur le point d’agir contre ce fléau. Après avoir sanctionné les fous du volant, elle est déterminée à s’en prendre aux accros du bruit motorisé.

L’affaire sera traitée ce mercredi au Conseil national. La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie a déposé une motion qui demande au Conseil fédéral «un train de mesures visant à sanctionner plus simplement et plus efficacement les émissions de bruit excessives liées à la circulation routière».