Université d’été des Insoumis – Jouer l’opposition à mort sans oublier d’être respectable D’un côté ils invitent des ministres, de l’autre ils préparent une «opposition implacable à Macron». À Valence, les Insoumis font une démonstration de force. Alain Rebetez - envoyé spécial à Valence

Jean-Luc Mélenchon, dès qu’il apparaît, une queue de 200 mètres se constitue chez les militants pour assister à sa conférence. Emmanuel DUNAND/AFP

La scène est frappante: depuis une heure, Marlène Schiappa et Alexis Corbière débattent devant un amphithéâtre de plus de 1000 personnes sur ce que signifie «être républicain». Les échanges entre la madone du macronisme, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire, et le député historien emblématique de la France insoumise sont souriants, presque conciliants. Nous sommes aux Amfis, à Valence, l’université d’été de LFI, trois jours où les militants viennent affûter leur engagement. «Je compte sur vous pour montrer que les Insoumis savent recevoir, que nous aimons le débat et que nous ne sommes pas sectaires», avait lancé une organisatrice.