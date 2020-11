Daniel Manzato se sent bien à Genève – «Jouer au Tessin à huis clos, c’est vraiment différent» L’ex-portier d’Ambri, Lugano et de Rapperswil, heureux de sa complicité avec Gauthier Descloux, va vivre une semaine un peu spéciale. À commencer par cette rencontre ce mardi dans la patinoire des Bianconeri. Christian Maillard

Daniel Manzato a toujours le sourire. Avec les Aigles il est comblé. ERIC LAFARGUE

À 11 ans, comme il ne patinait pas trop bien, il avait demandé à son entraîneur de se mettre en cage. Daniel Manzato n’en est jamais ressorti. La suite, on la connaît. Le «papillon» et ses belles ailes colorées s’est envolé pour une très belle carrière où le Broyard d’Avenches est passé par Fribourg, Victoriaville (au Québec), Kloten, Bâle, Las Vegas, Rapperswil, Lugano et Ambri durant les deux dernières saisons avant de poser son baluchon aux Vernets.

Le voilà donc depuis cet été, à 36 ans, épanoui dans la peau d’un Aigle. «Même si c’est une saison un peu bizarre avec tous ces reports successifs et ce virus qui nous a tous mis en quarantaine, c’est le top. J’adore cet endroit», s’enthousiasme ce gardien d’expérience qui fait le maximum pour aider Gauthier Descloux à grandir mais également pour prendre du plaisir.

«On s’entend vraiment très bien et chacun peut donner le meilleur de lui-même en se poussant chacun de la meilleure des manières, se réjouit l’ancien junior de Gottéron qui avait été drafté en 2002 par les Carolina Hurricanes. Quand je joue, il espère du fond du cœur que les choses se passent bien et que l’équipe gagne. Et pour moi c’est exactement la même chose. Ces bonnes valeurs, c’est de la bonne concurrence qui fait élever autant le groupe des gardiens que l’équipe pour aller dans la bonne direction.» Les résultats le prouvent.

Daniel Manzato apprécie énormément de travailler avec Sébastien Beaulieu, son entraîneur des gardiens Pierre Maillard

Aux Vernets, où il a trouvé une belle complicité avec son jeune coéquipier, il est comblé. «J’apprécie également énormément notre collaboration avec notre coach des gardiens, Sébastien Beaulieu, poursuit le Vaudois. Le fait qu’il soit présent tous les jours avec nous pour travailler l’aspect technique et surtout mental c’est rassurant et nouveau pour moi. Je ne le connaissais pas avant, c’est une belle rencontre.»

Daniel Manzato a ce sourire qui ne le quitte pratiquement jamais. Même quand, comme samedi dernier, son retour à la Valascia ne s’est pas déroulé comme il l’avait souhaité et où la partie a été émaillée par des bagarres et de nombreuses pénalités. «Comme notre coach nous l’a rappelé ce lundi matin, on doit être plus disciplinés et faire abstraction des décisions de l’arbitre, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, lâche ce gardien qui a l’habitude de garder ses nerfs et la tête froide. Cela ne sert à rien de hurler contre un arbitre car cela va forcément nous retomber dessus.» Dans une patinoire qui résonnait creux, où il n’y avait personne ou presque, cela s’est payé cash.

Avant de reprendre une nouvelle fois la route pour le Tessin ce mardi, les Grenat ont tout intérêt à avoir bien retenu la leçon dans une aréna de Lugano dont Daniel Manzato connaît également parfaitement tous les recoins pour y avoir passé six ans avant de rejoindre la Léventine. «Mais comme j’ai pu déjà le constater à la Valascia, avec ce huis clos, ce n’est plus du tout la même chose, regrette-t-il. Dans ces endroits où c’est normalement chaud et festif, l’atmosphère est vraiment spéciale. Sans le public, il manque l’engouement, l’émotion, ce petit quelque chose qui fait qu’un match est différent.»

«Il y a une telle rivalité entre ces deux équipes depuis ces nombreux affrontements en play-off, que jouer là-bas, c’est comme un derby.» Daniel Manzato, rapportant ce que lui a dit son capitaine Noah Rod

À Lugano, contre une équipe de qualité, qui n’est plus celle qu’il avait connue entre 2012 et 2018, le goalie s’attend à un match encore plus «différent» que celui de samedi. À un autre combat. Un rendez-vous encore plus spécial pour lui et ses coéquipiers. «Comme nous l’a expliqué notre capitaine Noah Rod dans le vestiaire, il y a une telle rivalité entre les deux équipes depuis ces nombreux affrontements en play-off, que jouer là-bas, c’est comme un derby. Et puis, contrairement à Ambri, c’est une formation assez joueuse comme Zoug, Davos et Zurich qui nous convient beaucoup mieux qu’une équipe accrocheuse.»

Eliot Berthon, aujourd’hui son coéquipier à Genève, avait joué contre Daniel Manzato quand il était à Rapperswil… ERIC LAFARGUE Jan Cadieux, qui est désormais un de ses entraîneurs aux Vernets, l’avait aussi affronté quand il était dans la cage de Rappi. ERIC LAFARGUE 1 / 2

Beaucoup mieux que… Rapperswil par exemple? Hasard d’un calendrier tout chamboulé, les Genevois vont jouer contre les Saint-Gallois ce vendredi, juste après Lugano. Encore un match spécial pour celui qui a aussi évolué dans ce club entre 2009 et 2012. «C’est une équipe qui monte gentiment sans brûler les étapes et qui s’améliore chaque année, renchérit le gardien conscient qu’il n’y a plus de rencontre facile dans ce championnat. Contre ces formations moins cotées, difficiles à manier, dans ce championnat si serré on ne peut pas se permettre de se relâcher, comme on l’a fait à Ambri. Mais en attendant, ce serait déjà bien de réussir un bon match à Lugano.» Même sans le public, qu’il soit dans la cage ou pas…