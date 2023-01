Joyaux de la Renaissance – Josquin des Prez, la voix d’un grand maître retentit à Saint-Gervais L’ensemble Gli Angeli consacre un concert à cette figure incontournable et lumineuse de l’art vocal. Présentations avec le chef de la formation genevoise, Stephan MacLeod. Rocco Zacheo

Gravure du compositeur Josquin des Prez, figure de l’école franco-flamande de la polyphonie. VCG WILSON/BETTMANN ARCHIVE

Il est né peut-être à Beauvoir, bourgade du département de l’Aisne, dans une fourchette probable qui s’étend de 1445 à 1450. Son nom? Il est soumis lui aussi à des oscillations déroutantes, puisqu’il glisse de Josquin Lebloitte, appellation reconnue à sa naissance, vers des latinisants Iosquinus Praetensis ou Iodocus a Prato. Aujourd’hui, cinq cents ans et des poussières après son trépas, on le croise ici et là sous d’autres étiquettes encore: Josquin des Prés ou Josquin des Prez. Avouons que tout ce flou rend compliqué la perception d’un personnage qui a pourtant compté comme peu d’autres dans l’histoire de la musique. Les registres d’état civil étant d’une rigueur tout à fait perfectible au XVe siècle, son cas ressemble à tant d’autres dans la France rurale de son temps.