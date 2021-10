Hockey sur glace – Josh Jooris veut tout faire pour qu’on oublie son erreur Le Servettien a mal dormi mais il est prêt à se racheter ce week-end. À commencer par ce vendredi à Davos, avant de retrouver le public des Vernets samedi et ce surprenant Langnau. Christian Maillard

Josh Jooris s’en est voulu mardi, mais c’est déjà oublié. LUCIEN FORTUNATI

On n’a pas eu besoin de lui répéter la question. Il nous avait vu venir…

Josh Jooris savait qu’on allait remettre le doigt là où mardi cela lui a fait si mal, à lui et à toute l’équipe. Il s’attendait en effet à ce qu’on lui reparle de cette «bourde monumentale» face à des Zurichois qui n’en demandaient pas tant. Le Servettien était conscient d’ailleurs depuis le coup de sifflet final, dans ce Hallenstadion, qu’il était responsable de cette défaite si frustrante (7-5), alors que le score était encore de 3-5 à la 33e. «On n’a pas eu besoin d’aller vers lui après le match, il était assez fâché comme ça», sourit son coach, Patrick Emond, qui lui a tout de suite pardonné, conscient que depuis qu’il a endossé le maillot grenat il n’a connu que de belles performances.

«Il a montré tellement de belles choses jusque-là qu’on ne peut vraiment pas lui en vouloir, renchérit son coéquipier Eliot Berthon. De toute manière, ce gros travailleur est assez pro pour savoir que c’est juste une erreur qui s’est payée cash et que cela ne se reproduira plus. Des erreurs tout le monde en commet…»

Il s’excuse auprès de ses coéquipiers

Durant sa carrière, le Canado-Suisse de 31 ans, 213 matches de NHL avec Calgary, New York, Arizona, Carolina et Pittsburgh, en a vu d’autres, forcément. Même s’il avoue qu’après ce match complètement fou il n’a pas bien dormi. «Mon sommeil était un peu agité, c’est vrai. J’ai repensé à cette passe incendiaire sur Roe alors que notre équipe avait la possibilité de gagner. C’était vraiment un mauvais jour et il faut l’oublier.» Il a présenté ses excuses à ses coéquipiers (qui ne lui en veulent pas) ainsi qu’à ses coachs. «Parce que, dit-il, ils m’avaient fait confiance en me mettant sur la glace à ce moment-là. Maintenant, il est vrai aussi que c’est une erreur cruciale et que cela peut arriver à tout le monde. Cela dit, si c’est cette bourde qui a fait pencher le match, on aurait dû encaisser moins que sept buts aussi.» Exact.

Josh Jooris préfère vite tourner la page pour se concentrer sur la suite du (gros) programme qui attend les Aigles ce week-end. «Ça fait déjà deux à trois sorties qu’on joue un peu mieux et qu’on se trouve dans la bonne direction, se réjouit l’ex-Lausannois. On s’améliore de jour en jour, on doit juste encore peaufiner notre jeu défensif.»

Voilà qui tombe bien, puisque les Genevois vont commencer par un déplacement à Davos, 3e du classement, avec 49 buts inscrits en quatorze rencontres. Avant de défier samedi un Langnau tout aussi performant offensivement avec ses mercenaires Olofsson, Grenier et Pesonen, qui font feu de tout bois en ce début de saison. «Il va falloir leur laisser le moins d’espace possible sur la glace», prévient le No 19 des Grenat.

Mais avant de penser aux Emmentalois, les joueurs de Patrick Emond ont pris la route ce jeudi déjà pour les montagnes grisonnes. «Il est rare, dans le hockey suisse, qu’on puisse partir la veille. C’est une bonne chose pour l’équipe. On va pouvoir passer du temps ensemble en dehors du vestiaire», apprécie celui qui avait l’habitude de ces mises au vert quand il évoluait en Amérique du Nord. Rien de tel aussi que l’altitude pour faire le plein de globules rouges dans cette station que le GSHC a appris à aimer depuis qu’il a remporté à deux reprises la Coupe Spengler.

Josh Jooris est prêt à renverser des montagnes et la cage des Davosiens! ÉRIC LAFARGUE

Dans tous les cas, Josh Jooris est surtout prêt à renverser des montagnes. «Je suis un joueur qui donne tout sur la glace pour l’équipe, dans les deux sens de la patinoire. J’adore aller au contact et jouer physique tout en gagnant un maximum d’engagements. Je vais tout faire pour qu’on oublie mon erreur.» Ou comment se vendre pour mieux se racheter. Josh Jooris, qui nous avait vu venir, se plaît à Genève avec ce tricot des Aigles qui lui donne des ailes. «Je suis persuadé que le moment où ça va commencer à tourner, on va faire de gros dégâts dans la ligue.» Il l’a dit avec un si large sourire qu’on n’a pas eu besoin de lui poser d’autres questions…

Davos – Ge/Servette, vendredi, 19 h 45 Afficher plus L’effectif. Nouveau coup dur pour Ge/Servette. C’est au tour d’Arnaud Jacquemet de rejoindre l’infirmerie déjà bien fournie des Grenat. Le défenseur des Aigles, qui n’a pas terminé la partie à Zurich, ne jouera ni vendredi à Davos ni samedi (19 h 45) aux Vernets contre Langnau. Les Servettiens, qui ont pris la route des Grisons ce jeudi déjà, ne récupèrent aucun des autres blessés. Marc-Antoine Pouliot, Tanner Richard, Jonathan Mercier et Benjamin Antonietti ne sont pas montés non plus dans le car. Touché mardi à Zurich, Arnaud Jacquemet ne jouera pas ce week-end. KEYSTONE La statistique. Lors de la première confrontation, le 5 octobre dernier, Davos s’était imposé 3 à 2 aux Vernets. L’équipe de Christian Wohlwend est actuellement 3e du classement, avec 14 matches et 28 points, soit 16 de plus que les Genevois, 12es. À 38 ans, Andres Ambühl est cinquième pointeur du championnat avec 17 points, dont 6 buts inscrits. Le mot de Patrick Emond (coach). «Il reste encore beaucoup de matches. À nous d’aller chercher nos points pour remonter tranquillement au classement.»

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. @ChrisMa18247696

