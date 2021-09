Ge/Servette s’impose à Langnau – Josh Jooris se plaît déjà bien dans la peau d’un Aigle Débarqué vendredi à Genève, l’ex-Lausannois n’a pas tardé à trouver ses repères dans une équipe qui a profité de ses qualités de battant pour obtenir aux tirs aux buts deux bons points à l’Ilfis. Christian Maillard

Josh Jooris s’est tout de suite bien intégré avec sa nouvelle équipe, remportant notamment de nombreux engagements. ERIC LAFARGUE

Comment après un tiers aussi abouti techniquement, aussi intense dans le rythme et aussi maîtrisé défensivement, Ge/Servette a-t-il pu laisser filer trois points samedi à l’Ilfis? Qu’a-t-il pu bien se passer sur la glace après la deuxième réussite de Tyler Moy, inscrite à la 22e minute, alors que les Aigles semblaient tellement bien gérer la situation. Or, même si ce Langnau semblait avoir les jambes lourdes et la tête dans les étoiles après son long voyage couronné de succès à Lugano (1-4), on ne le dira jamais assez: il n’est jamais facile d’aller s’imposer en Emmental.