Prix du public de la RTS – Joseph Incardona primé pour son roman brillant et tumultueux Le Genevois d’adoption additionne les lauriers avec «La soustraction des possibles». Cécile Lecoultre

«La soustraction des possibles» cumule les prix et vient de remporter le Prix du public de la RTS. DR

Si «La soustraction des possibles» vous a échappé depuis sa parution en janvier 2020, n’hésitez pas. Tout juste couronné du Prix du public de la RTS, ce roman cumule les qualités du livre de plage par excellence. À la fois vénéneux par ses implications policières, romanesque en diable par ses passions tumultueuses et brillant tout simplement par son écriture limpide, le pavé ne cesse d’exercer ses séductions.

Le foisonnement dans «La soustraction des possibles» dimensionne le talent singulier de Joseph Incardona, dramaturge, scénariste, metteur en scène.

En prologue, l’auteur italo-suisse souligne ce que n’est pas «La soustraction des possibles»: une histoire d’argent ou de truands, de trahison, d’ambition. «Ceci est une histoire d’amour.» Et encore… car les bons sentiments, ici, se dérobent sans cesse, anéantis par la violence des temps.

Joseph Incardona, à la cinquantaine, réussit un livre inclassable. DR

À l’ère des golden-boys suisses, dans les années 90, quand le bloc de l’Est tombe face aux flux d’argent, un prof de tennis bâti comme un Andre Agassi rêve de la cour des grands. Svletana, financière ambitieuse, s’en amourache. Ensemble, ils veulent conquérir ce monde de l’argent qui scintille. Tout se marchande et se capitalise ici, les corps et les âmes, les affections spontanées et les humiliations consenties.

Après douze romans, Joseph Incardona, inspiré par des maîtres ambitieux, tels Ramuz, Céline, Crews, Fante, Carver ou Bukowski, dégaine une pièce d’orfèvrerie à la mécanique précise, aux mouvements imparables, de la Corse au Mexique en passant par Genève. Le prix, doté de 10’000 francs, sera remis le 4 septembre lors du Livre sur les quais à Morges.





Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.