Tensions entre l’UE et la Russie – Josep Borrell humilié à Moscou Le chef de la diplomatie européenne n’a pu rencontrer Alexeï Navalny. Et il a appris l’expulsion de trois diplomates européens pendant son entretien avec son homologue russe. Benjamin Quénelle, Moscou

Josep Borrell était venu à Moscou pour porter un message de fermeté à l’égard du Kremlin. Il repart sans avoir obtenu la moindre concession au sujet d’Alexeï Navalny et des opposants anti-Kremlin. REUTERS

Une vidéo, des expulsions et une fin de non-recevoir: la journée de Josep Borrell a tourné au cauchemar vendredi à Moscou. Le chef de la diplomatie européenne était venu avec une ferme intention: «C’est l’endroit et le moment de parler d’Alexeï Navalny.» Trois jours après la condamnation de l’opposant anti-Kremlin à 2 ans et 8 mois de prison et alors qu’il comparaît devant un tribunal dans une autre affaire, les voix se multiplient en Europe pour dénoncer les agissements de Moscou. À l’égard de l’opposant mais aussi des manifestants le soutenant depuis trois semaines: 11’000 personnes ont été arrêtées, un record; près de 1000 d’entre elles ont déjà condamnées à des peines de détention administrative.