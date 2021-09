Gastronomie et terroir – Josef Zisyadis lâche la présidence de Slow Food Suisse Des divergences de vues au sein du comité ont poussé le Vaudois et l’Argovienne Irène Kälin à remettre leur coprésidence. Sébastien Galliker

S’il ne préside plus Slow Food Suisse, Josef Zisyadis reste actif dans le domaine du bien vivre. En 2019, il avait lancé le Mérite culinaire suisse. PATRICK MARTIN

Confirmé dans son rôle de président de Slow Food Suisse il y a une année, Josef Zisyadis n’ira pas au terme de son troisième mandat. Alors que son propre site internet mentionne toujours la présidence de Slow Food suisse, celui de l’association stipule que «le comité a pris note de la démission de la coprésidente Irène Kälin et du coprésident Josef Zisyadis et les remercie pour leur engagement en faveur de Slow Food Suisse. Il leur souhaite plein succès dans leurs activités futures.» Ancien patron de Vaud Terroirs, le directeur Alexandre Fricker suivra la voie du Vaudois fin septembre.

«J’ai toujours dit que mon action allait dans le sens d’une professionnalisation du mouvement.» Josef Zisyadis, ex-président de Slow Food Suisse

«J’ai toujours dit que mon action allait dans le sens d’une professionnalisation du mouvement. Mais alors que le congrès de 180 membres nous a élus à une majorité de deux tiers contre un tiers, des freins internes de quelques personnes nous ont empêchés de mettre en œuvre ce que l’on souhaitait. Au bout d’un moment, on a décidé d’arrêter», confirme l’ancien conseiller d’État popiste. Revendiquant le droit au plaisir et à la lenteur, Slow Food Suisse a notamment breveté plus d’une centaine de restaurants sous sa présidence et le projet Slow Wine suit la même tendance. En parallèle, les marchés ont été développés et d’autres projets comme le tourisme doux (Slow Travel) ont émergé.

Depuis 1986

Alors que l’organisation avait connu un fort développement ces cinq dernières années, Josef Zisyadis évoque notamment des contrôles du travail du directeur par le reste du comité. Les personnes en place piloteront le mouvement jusqu’aux prochaines assises générales, alors que Tabea Diener reprendra la direction. Réunissant plus de 100’000 membres dans 160 pays, le mouvement Slow Food est né en 1986 à Rome en réaction à un projet de fast-food.

Selon le site Heidi.news, l’ancien conseiller national vaudois avait été élu pour un troisième mandat, dans un nouveau binôme avec la Verte Irène Kälin, future présidente du Conseil national. Face à des adversaires trentenaires mal préparés et à la présentation un peu brouillonne, le bagou des politiciens, misant sur la voie de la professionnalisation, avait fait la différence, fin août 2020.

«J’aimais ce rôle de relais du bien manger auprès de la population et c’est triste de devoir le quitter après une élection aussi large.» Josef Zisyadis

Tristesse

Mais alors que les statuts prévoient que le comité soit approuvé par les conviviums, soit les sections régionales, ceux-ci n’ont pas voulu du projet de la coprésidence et ont nommé d’autres candidats. Deux clans se sont alors créés au sein du comité. «J’aimais ce rôle de relais du bien manger auprès de la population et c’est triste de devoir le quitter après une élection aussi large», reprend le bon vivant.

Tandis qu’Alexandre Fricker a annoncé au printemps reprendre la direction de la PME valaisanne Opaline, Josef Zisyadis (65 ans) conserve son engagement principal de directeur de la Fondation pour la promotion du goût. Dans son viseur, notamment, la prochaine Semaine du goût, du 16 au 26 septembre. En 2019, il a aussi lancé le Mérite culinaire suisse et, tout récemment, s’est associé au Swiss Wine Tour, qui proposera une vision d’ensemble des offres et activités œnotouristiques suisses de qualité.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.