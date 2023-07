Tour de France – Jonas le Viking a défoncé le chronomètre du Tour Jonas Vingegaard, intouchable lors du contre-la-montre de mardi dans les Alpes, compte désormais 1’48’’ d’avance sur Tadej Pogacar. Et si la Grande Boucle était bouclée? Simon Meier - Combloux

Jonas Vingegaard est allé très loin dans l’effort. Au point qu’aucun adversaire n’est parvenu ne serait-ce qu’à l’approcher. AFP

Jusqu’ici, ça s’était joué à la courte paille entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mardi, à l’occasion de la 16e étape entre Passy et Combloux (Haute-Savoie), le Danois a décidé de changer de discipline. Pour passer au lancer de la poutre. En un seul jet et sur 22,4 kilomètres en mode contre-la-montre, le maillot jaune a défoncé l’horloge, explosé le Tour de France et mis 1 minute et 38 secondes dans la vue du Slovène. Là où des dizaines de cols et plus de 2500 bornes n’étaient pas parvenus à départager les deux hommes, il aura donc suffi d’un petit chrono et de deux côtelettes assassines pour, a priori, faire basculer le destin.