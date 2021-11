Portrait – Jonas Ben Ahmed, l’acteur transgenre adopté par la télé et le cinéma À l’affiche mercredi dans «A Good Man», le jeune homme avait auparavant tenu son propre rôle dans le soap «Plus belle la vie». Pascal Gavillet

Jonas Ben Ahmed dans «A Good Man», dans le rôle de Neil, un personnage pourtant… cisgenre. Pyramide International

C’est un garçon lumineux qu’on rencontre dans le bar d’un grand hôtel genevois, il y a quelques semaines. Lumineux car bien dans son corps, en harmonie avec lui-même, et visiblement heureux de parler. Jonas Ben Ahmed est un acteur. Et il est surtout le tout premier comédien transgenre à avoir joué son propre rôle dans une série française, en l’occurrence «Plus belle la vie».

«Le dernier épisode où j’apparais a été diffusé en janvier 2020, s’amuse-t-il. On m’avait dit que le personnage que j’incarnais, Dimitri, qui est lui aussi un trans, serait plus étoffé. Ce ne fut pas le cas. Peut-être qu’ils me rappelleront un jour, je ne sais pas. Le personnage que je conseillais dans la série n’en fait en tout cas plus partie. Cela dit, ce sont des pionniers, ceux qui écrivent «Plus belle la vie». C’est dans ce feuilleton, souvenez-vous, qu’on a découvert le premier personnage gay de la télé française, il y a déjà dix-sept ans.»