Élection du Conseil d'État genevois – Joli rebond de la participation au second tour Le taux s'est établi à 42,06% dimanche, en augmentation de 4,9 points par rapport au 2 avril.

Un peu plus de 4% des 42,06% électeurs qui ont voté l’ont fait dimanche matin dans les bureaux de vote. KEYSTONE

Ce n’est pas une explosion de la participation, mais le taux pour le second tour de l’élection du Conseil d’État a été, comme cela se profilait, bien meilleur que celui enregistré le 2 avril pour le premier tour: 42,06% contre 37,14%. Regain de mobilisation, il y a donc bien eu, ce qui semble assez naturel au vu des enjeux politiques et de la tension qui est montée crescendo au cours de la campagne.

«Depuis 1930, le taux de l’élection générale du Conseil d’État le plus catastrophique est celui de 1942 (29,7%).»

Le poids de ce sursaut civique est de 4,92 points, soit la différence de taux entre les deux tours. Il s’agit toutefois d’une participation correcte, mais loin d’être exceptionnelle. Lors du second tour de l’élection complémentaire d’avril 2021, elle se situait par exemple à 42,7%.

Le cas de 1989

Si on recherche un peu plus loin dans le temps, il faut en fait remonter à 1989 pour retrouver un taux de participation plus bas. Lors de ces élections – qui se déroulaient en un tour – il avait été de 33,3%.

Depuis 1930, le taux de l’élection générale du Conseil d’État le plus catastrophique est celui de 1942 (29,7%). Seule une élection complémentaire du gouvernement a connu pire en 1980 avec une participation de 27,3%.

La mobilisation de ce 30 avril 2023 est donc très correcte, d’autant que le climat général est peu propice aux grandes mobilisations politiques. Dans le canton de Vaud, le taux de participation au second tour de l’élection du Conseil d’État du 10 avril 2022 était par exemple de 37,6%. Ces dernières années, on retrouve partout en Suisse des scores de ce type.

