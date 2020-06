Brexit – Johnson et von der Leyen injectent une dose d’optimisme dans leurs négociations Les dirigeants européens et britanniques espèrent signer un accord de libre-échange bilatéral avant la fin de l’année. Tristan de Bourbon Londres

Depuis son bureau du 10 Downing Street, Boris Johnson défend son point de vue face à Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoli et Michel Barnier. Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP

Les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne avaient démarré au pas le 2 mars. Conscients du blocage enregistré depuis plusieurs semaines, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le premier ministre britannique Boris Johnson se sont mis d’accord lundi par visioconférence sur la nécessité d’« un nouvel élan» pour « créer les conditions les plus propices à la conclusion et la ratification d’un accord avant la fin 2020».