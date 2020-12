Royaume-Uni – Johnson compare l’accord post-Brexit à un «cadeau» de Noël Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est félicité de l’accord post-Brexit obtenu avec l’Union européenne jeudi soir.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, jeudi 24 décembre 2020. AFP

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a brandi jeudi soir les centaines de pages de l’accord commercial post-Brexit conclu quelques heures auparavant avec l’Union européenne en guise de «cadeau» de Noël aux Britanniques.

«Ce soir, pour le réveillon, j’ai un petit cadeau pour ceux qui chercheraient quelque chose à lire dans la torpeur de l’après-déjeuner de Noël», déclare le chef du gouvernement conservateur dans un message vidéo publié sur Twitter. «Le voici: des nouvelles réjouissantes, voici un accord, un accord pour apporter certitude aux entreprises et aux voyageurs et à tous les investisseurs dans notre pays à partir du 1er janvier, un accord avec nos amis et partenaires de l’Union européenne.»

«Vous vous souvenez de l’accord prêt à mettre au four?» poursuit cet habile communicant, reprenant l’un des refrains de sa campagne aux élections victorieuses de décembre 2019.

Cet accord de divorce entre Londres et Bruxelles, qu’il avait fait voter grâce à sa très large majorité au Parlement, était «juste l’entrée». L’accord de libre-échange conclu jeudi est le «festin», «plein de poisson d’ailleurs», poursuit le chef du gouvernement conservateur, plaisantant ainsi sur l’un des principaux sujets de discorde dans les négociations.

«Je crois qu’il sera la base d’un partenariat heureux, couronné de succès et stable avec nos amis de l’UE dans les années à venir», se félicite-t-il. «Voilà, c’est la bonne nouvelle de Bruxelles, maintenant place aux choux» dont les Britanniques sont friands, «et joyeux Noël à vous tous», conclut-il.

AFPE