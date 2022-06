Invité spécial – Johnny Depp se rapproche du Montreux Jazz L’acteur américain, chanteur et guitariste à ses heures, a été confirmé le 14 juillet à Saint-Julien-en-Genevois, en accompagnateur de Jeff Beck. Lequel sera également à Montreux le lendemain avec… un «invité spécial». Suspense total! Francois Barras

Johnny Depp (verres clairs) et Jeff Beck (verres foncés), amis dans la vie et compagnons de scène à l’occasion de la tournée mondiale de ce dernier. GUITARE EN SCÈNE

Des heures de prétoire, au cours du retentissant procès en diffamation remporté (aux points) contre Amber Heard, ont donné à Johnny Depp des envies de se dégourdir les doigts – ceux qui lui restent, du moins, si l’on croit ses affirmations selon lesquelles il en aurait perdu un petit bout lors d’une xième dispute avec son ancienne dulcinée.

Il possède visiblement encore assez de phalanges pour tenir une six cordes: l’acteur et musicien sera l’invité spécial de Jeff Beck au festival Guitares en scène, le 14 juillet prochain. L’annonce a été faite par le rendez-vous rock de Saint-Julien-en-Genevois, qui recevra aussi Scorpions, Ben Harper et Deep Purple du 13 au 17 juillet. On sait que le virtuose anglais a invité la star hollywoodienne à le suivre au gré de sa tournée mondiale, ce dont témoignent de nombreuses vidéos où Depp chante et joue à ses côtés.

Dès lors se pose la question à 145 francs (le prix du billet): Johnny Depp sera-t-il également sur la scène du Montreux Jazz Festival, où Jeff Beck est attendu… le 15 juillet? Sachant qu’un «special guest» est associé au nom du virtuose anglais depuis l’annonce du programme et que la distance entre le site de Guitares en scène et l’Auditorium Stravinski est d’exactement 103 kilomètres, on peut raisonnablement supputer que l’ex-Pirate des Caraïbes jettera l’ancre sur la Riviera. Il en connaît d’ailleurs bien les rivages, pour avoir joué une première fois avec Alice Cooper et ses Hollywood Vampires en 2018, lors d’un concert d’une excellente tenue.

Contrat oblige, le rendez-vous montreusien répond sans surprise «qu’il ne peut ni infirmer, ni confirmer» cette information. Il devrait néanmoins révéler le nom de son invité plus spécialement surprise mais spécialement célèbre dans les jours à venir. Il reste des places (et Van Morrison ouvrira la soirée quoi qu’il en soit).

