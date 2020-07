People – Johnny Depp se dit trop affaibli pour frapper son ex-femme L’acteur américain s’est défendu jeudi d’avoir frappé son ex-épouse. Il prétend en avoir été incapable à cause de sa dépendance à la drogue.

Johnny Depp poursuit le tabloïd anglais The Sun qui a expliqué dans un article qu’il frappait son ex-femme Amber Heard. Photo d’archive/Keystone

L’acteur américain Johnny Depp a assuré jeudi devant la justice britannique avoir été affaibli par sa dépendance à la drogue au point d’être incapable de frapper son ex-épouse Amber Heard comme elle l’affirme, disant diriger sa violence contre des «objets inanimés».

Le héros de la saga «Pirate des Caraïbes» poursuit devant la Haute Cour de Londres le tabloïd «The Sun», à qui il reproche d’avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu’il ait frappé son ex-femme, ce qu’il dément.

Spasmes incontrôlables

Au troisième jour du procès, le comédien de 57 ans est notamment revenu sur un incident présumé de 2014 quand il se trouvait en désintoxication sur une île privée des Bahamas, en présence de l’actrice. «Je souffrais énormément et j’avais des spasmes incontrôlables», a-t-il assuré. «Je n’ai pas poussé ou attaqué mademoiselle Heard, je n’étais certainement pas en condition de le faire».

Ce procès en diffamation, prévu pour durer trois semaines, a tourné au grand déballage entre les ex-époux, divorcés en 2017 et tous les deux présents aux audiences, avec publication de messages privés, photos et témoignages accusatoires. Venu défendre son honneur, Johnny Depp a été depuis mardi longuement interrogé sur ses excès. Il a admis une consommation de drogues variées et avoir saccagé des boîtes de nuit ou des chambres d’hôtel tout en poursuivant sa carrière.

Le «Sun» dit avoir des preuves

La société éditrice du «Sun», NGN, affirme détenir «des preuves écrasantes» de violences envers Amber Heard, qu’il a rencontrée en 2011 sur un tournage et qu’il a épousée en 2015 à Los Angeles.

Une lettre du médecin chargé de sa désintoxication, lue à l’audience, décrit la star comme «infantile» et «romantisant la culture de la drogue», sans intention d’y renoncer.

Accès de violence

L’acteur a qualifié cette analyse d’opinion «personnelle» et réagi par des «faux» répétés aux descriptions parfois détaillées de ses supposées violences par l’avocate de NGN Sasha Wass. Il a reconnu des accès de violence mais adressés, selon lui, à des «objets inanimés plutôt qu’une personne que j’aime», comme un mur.

De son côté, la défense de la star décrit Amber Heard, 34 ans, comme manipulatrice et en recherche de publicité.

