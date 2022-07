Vu et entendu à Guitare en Scène – Johnny Depp ou Jeff Beck, qui est le monstre? Jeudi, à Saint-Julien-en-Genevois, le légendaire acteur américain retrouvait sur scène le légendaire guitariste anglais. Retour sur un concert électrique, avant leur passage à Montreux. Fabrice Gottraux

Guitare en Scène, jeudi 14 juillet 2022, Saint-Julien-en-Genevois: Jeff Beck avec Johnny Depp et la batteuse Anika Nilles. ALEXANDRE COESNON

Plutôt «21 Jump Street», «Edward aux mains d’argent» ou «Pirates des Caraïbes»? Carrément «Cry-Baby»! S’il faut une référence musicale dans sa carrière d’acteur, le film de John Waters s’impose sans discussion. Rock’n’roll, Johnny Depp le reste au plus profond de ses chairs, aujourd’hui comme il y a trente ans.

«Tu pourras dire que tu l'as vu en vrai», disaient les gens ce soir-là. Sur scène alors. Mieux que dans ce van aux vitres teintées, sorti furtivement par l'arrière du stand presse. «Johnny! Johnny!» Une quinzaine de personnes l'attendaient dehors. Je suis sûr que Johnny Depp a souri. Il sourit toujours, même brièvement, d'un sourire en coin. Mais se trouvait-il seulement dans la voiture?

Un monde irréel

«Étrange, quand même…» Un musicien, qui voulait pénétrer dans les backstages au même moment, en fut pour ses frais. Mais le convoi passe. Et la petite foule se disperse. Pendant dix minutes, un autre monde, irréel, a frôlé le quotidien du Genevois.

«Johnny Depp, ils ne l’attendent pas. Soi-disant.»

«Vous avez vu le public qui attend devant la scène? Beaucoup de femmes sont fans de Jeff Beck, on dirait!» Ces messieurs discutaient musique, ajoutant un soupçon de sociologie à la conversation. Johnny Depp, eux ne l’attendent pas. Soi-disant.

Ce jeudi, à Guitare en Scène, c’est blues, et le vétéran Robert Cray ouvre les feux. Un autre «slowhand» dont la gloire s’est évaporée trop vite. Son doigté crémeux, on le garde comme souvenir émouvant de cette première partie sans effet de manches ni superstar.

N’y aurait-il pas dans le coin l’un ou l’autre fan transi de Depp qui se manifesterait comme tel? Rien du tout. À Saint-Julien, le public a toujours la même tête. Plus si jeune, encore alerte, heureux de se retrouver là, ravi de s’hydrater d’un «canon» vite englouti. On parle en francs comme en euros. Entre goudron et pelouse jaunie, dans le stade des Burgondes juste après la douane, le Grand Genève est une habitude quotidienne à laquelle on ne donne pas de nom.

Des femmes, disaient-ils. Ces trois-là sont venues en famille. Non pour voir Johnny Depp – on murmure qu’il ne sera pas là ce soir – mais bien pour son cher ami, Jeff Beck. L’ancien Yardbirds, 78 ans, passe près de chez nous. Sa venue mérite déjà le déplacement.

Johnny, c’est toi?

La sono de Guitare en Scène tapait fort ce soir-là. Idéal pour le jeu agressif du Britannique. Les mordus de guitare rêvaient-ils d’une démonstration rien que pour eux? N’écoutez plus les disques de Jeff Beck! Blues, rock, fusion, son art vit tellement mieux sur scène, Rhonda Smith à la basse, Anika Nilles derrière les fûts.

Toujours seul depuis une demi-heure environ, Beck venait de terminer cette adorable mélodie des Beach Boys, «Caroline, No», en version instrumentale pure et dure. Lorsque… au volume des cris, vous comprendrez que Beck n’était dès lors plus qu’un quidam.

«Il fallait une âme à ce concert. L’acteur-musicien donnera la sienne.»

Il s’avance avec une guitare en peau de boa – peut-être du jaguar. Pas de couvre-chef cette fois. «Aaaah.» «Hiiii.» Silence. Johnny Depp chante. «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr», une histoire d’Hollywood, les affres de la célébrité contre les rêves d’un individu. Cauchemar social et accomplissement de soi, deux en un. La chanson a du chien. Depp possède un bel organe vocal.

À Jeff Beck, le rôle d’accompagnateur convient parfaitement. Il fallait une âme à ce concert. L’acteur-musicien donnera la sienne pour la demi-heure restante, dans une brève série de reprises, «Venus in Furs» du Velvet Underground comme «The Death and Resurrection Show» de Killing Joke. Un salut. Un sourire, oui. Et il s’en va. Heureux, à n’en pas douter.

