Liens aux lieux 1/5 – John Armleder vogue à la rame et à l’écart Fidèle aux lieux comme aux êtres, le plasticien genevois a appris à peindre dans une église. Mais c’est sur un bateau et en prison qu’il avoue avoir vécu ses plus grandes aventures initiatiques. Irène Languin

John Armleder aime à donner ses rendez-vous chez Quartier, à la rue Voltaire. Sis à deux pas de chez lui, ce tea-room chaleureux qu’il fréquente assidûment lui sert de bureau depuis des décennies. Georges Cabrera

Sa conversation ressemble à son œuvre. Multiple, foisonnante et généreuse, elle paraît bondir du coq à l’âne mais trace la route de son propre dilettantisme avec beaucoup de précision. Si son esprit et son art aiment traverser tous les pays de l’imaginaire, John Armleder est viscéralement attaché à Genève, où il est né il y a septante-deux ans. Loyal aux lieux comme aux gens, l’artiste semble ne rien apprécier davantage que la routine, même en matière de coiffure. L’âge a salé sa chevelure poivre mais n’en a pas altéré l’abondance ni la mise, raie au milieu et queue-de-cheval.