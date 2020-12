L’ex-international a trouvé sa voie – Johann Vogel: «Je n’ai jamais eu envie de coacher des pros» L’ancien footballeur, qui ose bousculer les habitudes, s’épanouit en entraînant l’équipe de Suisse M19. Nicolas Jacquier

Johann Vogel a été inspiré par plusieurs de ses anciens entraîneurs, dont Guus Hiddink, Carlo Ancelotti et Christian Gross. KEYSTONE

Tout le monde se souvient de Johann Vogel en tant que joueur, l’irrésistible ascension de l’ancien junior du FC Meyrin et tout ce qu’il a apporté au football suisse durant sa carrière. Par contre, on connaît beaucoup moins sa nouvelle vie, entamée il y a dix ans: celle d’un entraîneur qui a effectué tout son cursus auprès des jeunes et qui, depuis dix-huit mois, travaille avec la relève au sein de l’ASF en tant que sélectionneur des M19 helvétiques.

Un choix délibéré, assumé par Vogel au moment où plusieurs de ses anciens coéquipiers sont déjà assis sur des bancs de Swiss Football League. «J’ai toujours aimé travailler avec les jeunes, explique-t-il. J’adore cette idée de les accompagner, de parfaire leur formation à un âge où ils ont des rêves dans les yeux et qu’ils ne sont pas encore manipulés. Jusqu’à maintenant, par rapport à ma philosophie, je n’ai jamais eu envie de coacher des pros. Mais la porte n’est pas fermée.» Certains ont même pu croire que celle-ci allait s’ouvrir à GC, alors que l’intéressé, actif dans le mouvement junior, avait déjà entamé sa reconversion. Fausse piste. «Quand l’on voit comment le club était géré et qui décidait, il était évident qu’on n’allait pas faire confiance à un jeune entraîneur.»