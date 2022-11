Le président de la FIS controversé – Johan Eliasch: «La Chine est l’opportunité d’une vie pour la FIS» Le patron de la Fédération internationale de ski et snowboard veut rendre le ski alpin plus attractif en ajoutant notamment de nouvelles destinations. En coulisses, son bras de fer pour récupérer les droits commerciaux fait grincer des dents. Sylvain Bolt

Certaines fédérations, dont la Suisse et l’Autriche, ont contesté sa réélection (en mai 2022) devant le Tribunal arbitral du sport. PRESSE SPORTS

Depuis son élection à la présidence de la Fédération internationale de ski et de snowboard en juin 2021, Johan Eliasch n’a accordé que de rares interviews pour dévoiler ses projets pour le futur du ski alpin. En coulisses, le milliardaire suédois-britannique est controversé, on lui reproche notamment son manque de communication entourant ses projets de révolution du ski. Et sa manière forte dans sa volonté de recentraliser les droits commerciaux à la FIS. Certaines fédérations, dont la Suisse et l’Autriche, ont contesté sa réélection (en mai 2022) devant le Tribunal arbitral du sport.