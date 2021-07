Départ à la retraite – Joerg Bader change de focale Après vingt ans à la tête du Centre de la photographie de Genève, le directeur laisse sa place mais fourmille de projets. Rencontre. Irène Languin

Le 17 juin, Joerg Bader pose sur la terrasse d’un bistrot de la rue des Bains où il a ses habitudes, en face du Centre de la photographie. LAURENT GUIRAUD

Il se laisse de bonne grâce tirer la bobine. Pour une fois, c’est à son tour d’être soumis à l’objectif, derrière lequel il vit depuis près de cinquante ans. «Lorsque j’étais assistant, on se trimballait des valises de flash», s’amuse-t-il en observant le matériel léger de notre photographe. Le 30 juin, Joerg Bader a remisé son costume de directeur du Centre de la photographie de Genève (CPG). Après vingt ans passés à la tête de l’institution et âgé de 65 ans, il cède la place à Danaé Panchaud.

Le Zurichois d’origine donne rendez-vous sur la terrasse d’un bistrot de la rue des Bains, en face du Bâtiment d’art contemporain (BAC) où loge le CPG. Il explique se réjouir d’avoir inscrit le Centre sur la carte européenne des lieux qui comptent en matière de photographie et de voir débattu ce qu’il propose à la discussion, notamment dans la presse: «Les questions politiques me tiennent vraiment à cœur. C’est parfois frustrant de constater combien on a peu d’influence.»