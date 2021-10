Ge/Servette toujours dans le dur – Joël Vermin: «Ce n'est pas le coach le problème» Les Genevois s'inclinent une fois encore dans la capitale, cédant dans le dernier tiers alors qu'ils auraient dû tuer le match avant. Les Aigles sont bien décidés à faire le plein de points ce jeudi aux Vernets contre Lausanne. Christian Maillard - Berne

Joël Vermin est convaincu que ce Ge/Servette là, très bon durant deux tiers à Berne, est sur le bon chemin. ÉRIC LAFARGUE

Cette semaine de tous les dangers pour Ge/Servette a plutôt mal commencé. À la PostFinance Arena, face à une équipe qui avait aussi la confiance en berne et les jambes en coton, les Grenat avaient tout dans leurs gants, leurs cannes et sous leurs patins pour éviter cette peine capitale en prolongation. Mais commenter après deux périodes aussi au sujet de techniques, aussi intenses et rythmées, quarante minutes aussi bien maîtrisées défensivement, Genève-Servette a-t-il pu laisser la totalité du but qui lui était promis et qui aurait fait tellement de bien au classement?