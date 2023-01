Marché du livre – Joël Dicker est le romancier le mieux vendu en France. Et en Suisse? L’auteur genevois a séduit des centaines de milliers de lecteurs avec «L’Affaire Alaska Sanders». Pascale Zimmermann Corpataux

Joël Dicker dans les bureaux de sa maison d’édition Rosie & Wolfe, à deux pas du lac. YVAIN GENEVAY

L’éditeur est aujourd’hui aussi satisfait que l’écrivain. Joël Dicker a vendu dans l’Hexagone l’an dernier 432’000 exemplaires de son dernier roman, «L’Affaire Alaska Sanders», paru en mars 2022. Un chiffre étourdissant qui place, fait rarissime, un Genevois en tête des ventes de romans en France. En Suisse, selon le montant qu’il nous a fourni le 3 janvier, il en a écoulé plus de 50’000, un succès inégalé.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, son ouvrage précédent, «L’Énigme de la chambre 622», réédité en poche par ses soins, se hisse en huitième position du palmarès français. Ses autres livres, également calibrés en petit format, ont eux aussi suscité l’intérêt du public. De quoi faire du lancement de sa propre maison d’édition, Rosie & Wolfe, un triomphe, avec 920’000 volumes vendus au total et un chiffre d’affaires qui flirte avec les 14 millions de francs en un an d’existence.

Un choix habile

Quittant son éditeur historique, De Fallois, le Genevois avait en effet décidé en 2021 de créer sa propre structure, refusant plusieurs offres d’annexion émanant de différentes maisons. Il a en outre confié la diffusion et la distribution de ses romans à Interforum, filiale du groupe Editis et poids lourd du marché du livre français, dont elle occupe la deuxième place. Un choix habile qui aujourd’hui lui rapporte gros.

Ces chiffres enivrants, collectés et rendus publics par Edistat, organisme statistique spécialiste du marché du livre francophone, vont probablement être revus à la hausse, car ils ne tiennent pas compte de la dernière semaine de décembre 2022.

«Le mage du Kremlin» arrive 4e

Personne ne saurait toutefois voler la vedette à Joël Dicker. Son premier poursuivant, Pierre Lemaître avec «Le grand monde: les années glorieuses» (Calmann-Lévy), arrive loin derrière, tout comme Guillaume Musso, habitué aux tirages faramineux, qui s’arroge la troisième marche du podium avec «Angélique» (Calmann-Lévy). Arrive en quatrième position le phénomène littéraire de 2022: l’excellent «Mage du Kremlin» (Gallimard) de l’Italo-Suisse Giuliano da Empoli.

Le Top 10 en France Afficher plus «L’Affaire Alaska Sanders» de Joël Dicker, Rosie & Wolfe «Le grand monde: Les années glorieuses» de Pierre Lemaître, Calmann-Lévy «Angélique» de Guillaume Musso, Calmann-Lévy «Le mage du Kremlin» de Giuliano da Empoli, Gallimard «Trois» de Valérie Perrin, réédition, Le Livre de poche «Skidamarink» de Guillaume Musso, réédition, Le Livre de poche «Kilomètre zéro: Le chemin du bonheur» de Ankaoua Maud, réédition, J’ai lu «L’Énigme de la chambre 622» de Joël Dicker, réédition, Rosie & Wolfe «L’inconnue de la Seine» de Guillaume Musso, réédition, Le Livre de poche «L’Anomalie» d’Hervé Le Tellier, réédition, Folio

Les lecteurs helvétiques ont eux aussi plébiscité «L’Affaire Alaska Sanders»: 50’000 volumes vendus, c’est énorme. Cette intrigue policière qui se déroule sur la côte est des États-Unis forme une trilogie avec «La Vérité sur l’affaire Harry Quebert» et «Le Livre des Baltimore», dont elle occupe la place du milieu. On y retrouve Marcus Goldman en auteur sensible et un peu torturé, qui a depuis «Quebert» conquis une gloire littéraire. Un crime est commis, le sergent Gahalowood enquête et croise son vieux comparse, L’Écrivain. Une affaire qui marche comme sur des roulettes.

