Entrepreneur littéraire - Joël Dicker devient son propre patron

C’est qui le patron? Joël Dicker a précisé sur Instagram les contours de son projet éditorial. En mars, l’auteur de best-sellers quittait la maison de Fallois. En juin, raconte «Livres Hebdo», l’ancien étudiant en droit se présentait au groupe Editis, qui désormais diffusera ses titres à l’enseigne de Rosie & Wolfe: «J’ai besoin de vous pour ce projet un peu fou.»

Dès janvier prochain, le Genevois, 36 ans, entend en effet défendre la vision de la littérature que lui a transmise son père spirituel Bernard de Fallois. Avec un lyrisme ému, il s’étendait sur cet héritage dans son dernier ouvrage, «L’énigme de la chambre 622», se désignant «L’Auteur» dans un exercice d’admiration pour le flair de businessman de son éditeur décédé en 2018.

«Rosie pour Rosina, une femme qui a compté pour moi et m’a donné envie de lire, et Wolfe, selon le nom de mon grand-père, qui m’a inspiré pour commencer à écrire.» Joël Dicker, écrivain et désormais éditeur

Pour mémoire, Joël Dicker avait été introduit à l’homme de lettres parisien en 2011, par les responsables de l’Âge d’Homme, Lydwine Helly et Vladimir Dimitrijevic. Le trio chemine alors vers le triomphe de «La vérité sur l’affaire Harry Quebert»: 500’000 exemplaires vendus fin 2012, Grand Prix de l’Académie française, Goncourt des lycéens, etc., puis se sépare.

Courtisé par les médias, le trentenaire très chou capitalise avec méthode, négociant sa mine et sa plume avec Peugeot-Citroën, Swiss ou Piaget, cédant à Jean-Jacques Annaud les droits d’adaptation d’«Harry Quebert».

Surtout, le surdoué persiste à affirmer une fibre d’humble écrivain. Si sa médiatisation détonne dans le milieu des lettres romandes, le phénomène s’accorde aux chiffres de vente générés par les Guillaume Musso, Michel Bussi ou encore Franck Thilliez.

D’après l’institut GfK, Joël Dicker est en 2020 le 5e auteur le plus lu en France avec 735’000 exemplaires de «L’énigme de la chambre 622» vendus. Les livres suivent, l’homme demeure d’une amabilité totale, modèle de politesse helvétique, l’énigme, c’est un peu lui.

De «Moose» à «R&W»

Joël Dicker s’attache aussi une équipe de professionnels aguerris au monde de l’événementiel. Dès 2000, dans les salons, et pas seulement du livre, le nom «Moose Publishing» circule, entreprise inscrite au Registre du commerce de Genève.

Finalement, sa maison d’édition s’appelle Rosie & Wolfe. «Rosie pour Rosina, une femme qui a compté pour moi et m’a donné envie de lire, et Wolfe, selon le nom de mon grand-père, qui m’a inspiré pour commencer à écrire.» Les initiales R & W évoquent aussi Read & Write, soit «lire et écrire».

Le boss promet qu’en ses murs grouilleront d’autres talents que le sien. Mais n’a pas révélé le montant du salaire que son émancipation de la loi française lui permet désormais de se verser, ni les noms de ses premières recrues.

