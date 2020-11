Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l’Université Paris 2 est l’auteur de la biographie «Joe Biden», parue le 7 octobre aux Éditions Nouveau Monde. Il voit dans le candidat démocrate l’homme qui pourra «réparer l’Amérique».

Joe Biden a commencé sa carrière il y a 50 ans et pourtant on le connaît peu.

Joe Biden est un homme de l’ombre et n’a jamais cherché à prendre la lumière. Enfant déjà, dans son équipe de football américain, il était l’arrière, celui qui renvoyait la balle vers le champion, il n’était pas au premier rang. Et toute sa carrière politique s’est déroulée de cette façon. Il a occupé des postes très importants, a été président de la Commission Justice du Sénat, puis à deux reprises président de la Commission des Affaires étrangères, puis vice-président de Barack Obama. Mais même là, il était en arrière, la presse ne s’intéressait qu’au premier président afro-américain. En 2020 c’est pareil, on s’intéresse davantage à Kamala Harris, sa colistière aux origines jamaïcaines et indiennes. Joe Biden a toujours fait son chemin en étant un peu en retrait.