Présidentielle américaine – Joe Biden se représente officiellement pour 2024 Le président américain Joe Biden a lancé sa campagne dans une vidéo de trois minutes publié ce mardi. Sonia Imseng

Joe Biden a annoncé officiellement mardi qu’il était «candidat à sa réélection» en 2024. Il brigue ainsi un second mandat.

Le 46e président des États-Unis a diffusé une vidéo de trois minutes avec comme premier mot: «Liberté». Dès les premières images, les manifestations en faveur du droit à l’avortement apparaissent, symbole de son combat autour de cette thématique.

Joe Biden affirme dans sa vidéo de campagne que le droit à l’avortement, la défense de la démocratie, le droit de vote et le filet de sécurité sociale figureront parmi les questions les plus importantes du scrutin de 2024. Il a également présenté son slogan pour cette nouvelle campagne: «Together, we can finish the job for the American people».



