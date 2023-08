Incendies à Hawaï – Joe Biden se rendra lundi sur l’archipel lourdement endeuillé Critiqué par l’opposition pour sa réaction jugée timorée face au drame, le président américain, accompagné de son épouse, va se rendre à Hawaï le lundi 21 août.

En se rendant sur place, Joe Biden entend évaluer en personne «les conséquences des incendies» et «discuter des prochaines étapes dans les opérations de secours». AFP

Joe Biden va se rendre à Hawaï lundi prochain, a annoncé mercredi la Maison-Blanche, au moment où l’archipel, endeuillé par les incendies les plus meurtriers depuis plus d’un siècle aux États-Unis, se prépare à de longues et laborieuses recherches pour déterminer la véritable ampleur du drame. Les autorités locales font état, dans leur dernier bilan, de 106 morts et ont averti que ce nombre pourrait doubler.

Une semaine après, la recherche des corps dans les décombres est un véritable défi à Lahaina, ville historique de l’île de Maui, dévastée par les flammes. «Il s’agit d’une opération de recherches très difficile», a souligné Deanne Criswell, la patronne de l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema).

Des médecins légistes équipés d’une morgue mobile sont arrivés en renfort mardi. Les équipes mobilisées incluent désormais des experts ayant travaillé sur les attentats du 11 septembre, des crashs d’avion ou des incendies monstres aux États-Unis.

La tâche reste toutefois ardue pour localiser et identifier les cadavres. Les secouristes et chiens renifleurs qui fouillent les décombres de Lahaina, qui comptait 12’000 habitants avant la catastrophe, n’ont pour l’instant inspecté que 35% de la zone, selon le gouverneur d’Hawaï Josh Green.

Échantillons ADN

Le feu a été si intense dans l’ex-capitale du royaume d’Hawaï qu’il a fait fondre le métal: beaucoup d’habitations ont été réduites en cendres et les corps retrouvés sont souvent méconnaissables. Sur 106 dépouilles, seules cinq ont pu être identifiées jusqu’ici. Les proches de personnes disparues sont encouragés à donner leur ADN pour faciliter l’identification des cadavres.

Vu le nombre de touristes présents au moment de la catastrophe, cela représente là encore un défi considérable. Les autorités vont «devoir mettre en place une sorte de système» permettant aux proches de vacanciers disparus de se rendre à leur «commissariat de police local», partout aux États-Unis pour fournir un échantillon ADN, a expliqué Adam Weintraub, un responsable de l’agence hawaïenne de gestion des crises.

Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Parmi elles, certaines sont progressivement localisées par leurs proches à mesure que les communications se rétablissent sur l’île, mais d’autres viendront inévitablement rejoindre les rangs des victimes de la tragédie.

Biden «déterminé»

Le président Joe Biden va se rendre lundi prochain sur l’archipel avec son épouse Jill, a annoncé mercredi la Maison-Blanche. Le couple doit «rencontrer des équipes de secours, des survivants ainsi que des responsables officiels» le lundi 21 août, a annoncé sa porte-parole Karine Jean-Pierre mercredi dans un communiqué. «Je reste déterminé à m’assurer que les habitants d’Hawaï aient tout ce dont ils ont besoin pour se remettre de cette catastrophe», a écrit le président sur X (ex-Twitter).

Joe Biden avait rapidement déclaré l’état de catastrophe naturelle à Hawaï, ce qui a permis de déployer des moyens d’assistance d’urgence de l’État fédéral, et s’est entretenu plusieurs fois avec le gouverneur de l’État, Josh Green.

Mais il a été critiqué par l’opposition républicaine pour sa réponse jugée insuffisante voire indifférente face à ces incendies. S’il avait rapidement mentionné le désastre au début d’un discours jeudi dernier dans l’Utah, le président ne s’est pas exprimé publiquement quand le bilan s’est lourdement aggravé au cours du week-end.

Colère des habitants

À Hawaï, les autorités locales sont aussi sous le feu des critiques: les sirènes d’alerte utilisées en cas de tsunami n’ont pas retenti et les alertes à la télévision, radio et sur les portables ont été largement inutiles à cause des coupures de courant. Totalement pris de court, des dizaines d’habitants de Lahaina se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes. Une enquête a été ouverte pour examiner la gestion de la crise et le sentiment d’abandon gronde chez certains locaux.

Le fournisseur d’électricité Hawaiian Electric est également visé par une plainte, et est accusé de négligence et de ne pas avoir coupé dès le début des feux le courant, ce qui a pu augmenter le risque d’incendies à cause de la chute de nombreux poteaux électriques. «Ce qui s’est passé, à mon avis, frise la négligence», a confié à l’AFP Annelise Cochran, une trentenaire qui a dû se jeter à l’eau pour survivre.

Attisés par le passage d’un ouragan au large d’Hawaï, ces incendies sont survenus au milieu d’un été marqué par des événements extrêmes sur la planète, liés au réchauffement climatique selon les experts, dont des mégafeux de forêt au Canada.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.