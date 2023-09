États-Unis – Biden renforce l’encadrement des ventes d’armes à feu Le ministère de la Justice a publié jeudi une réglementation renforcée afin d’obliger les vendeurs d’armes à feu à vérifier le profil des acheteurs.

Image d’illustration. AFP

L’administration du président américain Joe Biden a annoncé jeudi un renforcement de la régulation du commerce d’armes à feu afin d’obliger les vendeurs à vérifier le profil des acheteurs. La réglementation publiée par le ministère de la Justice vise à mettre fin à des vides juridiques dans une loi promulguée en juin 2022 à la suite d’une série de fusillades meurtrières.

Ces règles visent à clarifier la définition des personnes «impliquées dans le commerce» d’armes, pour amener les vendeurs à acquérir une licence et les obliger ainsi à vérifier les antécédents judiciaires et psychologiques de leurs acheteurs. Elles augmentent aussi le contrôle du commerce d’armes de collection et permettent en théorie au gouvernement de mieux suivre le parcours des armes enregistrées d’un propriétaire à l’autre.

«C’est une question de bon sens, car nous savons que la vérification des antécédents est l’un des meilleurs outils disponibles pour éviter que des armes dangereuses tombent dans les mains de criminels», a réagi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. L’administration Biden «continuera de faire tout son possible pour combattre l’épidémie de violence par arme à feu qui déchire nos familles, nos communautés et notre pays», a-t-elle assuré.

Opposition des conservateurs

Le président démocrate a promis de lutter pour un meilleur encadrement des armes, mais se heurte à l’opposition des conservateurs, farouches défenseurs du droit constitutionnel à avoir des armes, qui s’opposent en effet à tout durcissement législatif notable.

Les États-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.

Cette prolifération va de pair avec un taux très élevé de décès par arme à feu aux États-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays occidentaux. Selon l’ONG Gun Violence Archive, qui documente ces décès, 44’374 personnes ont été tuées par arme à feu en 2022 aux États-Unis, avec un léger reflux cette année, à 28’793 décès pour les huit premiers mois de 2023. Les suicides représentent près de 55 % des morts par arme à feu.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.