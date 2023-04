États-Unis – Joe Biden invite l’ado noir blessé par balle après s’être trompé de maison Ralph Yarl, un adolescent noir du Missouri, a été blessé par balle la semaine passée après avoir frappé à la porte de la mauvaise maison, à Kansas City.

Les États-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. Getty Images via AFP

Joe Biden a annoncé mardi avoir invité à la Maison-Blanche l’adolescent noir grièvement blessé par balle la semaine dernière après avoir frappé à la mauvaise porte d’une maison dans le Missouri. «Ralph, on te verra dans le (Bureau) ovale quand tu te sentiras mieux», a tweeté Joe Biden en évoquant son appel la veille à l’adolescent de 16 ans.

Ralph Yarl venait chercher ses frères chez un ami vers 22h00 le 13 avril à Kansas City, grande métropole du Missouri dans le centre des États-Unis, lorsqu’il a sonné par erreur à la mauvaise porte. Son propriétaire, un octogénaire blanc, a alors tiré sur l’adolescent à travers une porte vitrée, le touchant au bras et à la tête, selon des documents judiciaires consultés par l’AFP.

Le jeune homme récupère «malgré la gravité de ses blessures», précise un communiqué des avocats de la famille, dont le célèbre Ben Crump spécialisé dans la défense des Afro-Américains victimes notamment de violences policières.

Le suspect de 84 ans, Andrew Lester, a été inculpé lundi par la justice du Missouri de deux chefs d’accusation, dont l’un passible de la prison à vie, a fait savoir lors d’une conférence de presse le procureur du comté de Clay, Zachary Thompson. Dans un communiqué transmis à l’AFP, le bureau du shérif du comté a indiqué qu’Andrew Lester s’était présenté mardi au centre de détention pour être placé en état d’arrestation.

«Composante raciale»

«Il y a une composante raciale dans cette affaire», a déclaré lors de la conférence de presse le procureur Thompson. Pour le maire de Kansas City, Quinton Lucas, «prétendre que la (composante) raciale n’entre pas dans cette situation reviendrait à faire l’autruche».

L’adolescent a «frappé à la porte de quelqu’un qui clairement, clairement, a peur des personnes noires», a déclaré l’édile mardi sur CNN, disant espérer que cela serait pris en compte par la justice. Appelant à continuer le combat contre les violences par armes à feu, Joe Biden a déclaré mardi: «aucun parent ne devrait avoir à s’inquiéter que son fils se fasse tirer dessus après avoir sonné à la mauvaise porte».

Les graves blessures de Ralph Yarl ont provoqué l’émoi dans tout le pays et des manifestations ont eu lieu à Kansas City. Mardi, des élèves de son lycée sont sortis de classe pour manifester et demander justice pour l’adolescent, selon des images de la chaîne MSNBC. «Mon cœur s’est complètement brisé quand j’ai appris» le sort de l’adolescent, avait tweeté l’actrice afro-américaine Halle Berry, appelant le procureur à agir.

2,7 millions

Le maire Quinton Lucas a aussi dénoncé le fait que l’accusé n’avait pas été inculpé avant que des manifestations et des cris d’indignation ne se soient fait entendre à travers le pays. «Vous ne devriez pas avoir besoin d’un tweet d’Halle Berry sur (votre cas) pour obtenir justice», a-t-il lancé.

Une cagnotte en ligne pour payer les frais médicaux de Ralph Yarl et lui permettre de bénéficier d’une future psychothérapie avait récolté plus de 2,7 millions de dollars (2,4 millions de francs) mardi. Les États-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.

Le pays compte davantage d’armes individuelles que d’habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. La conséquence de cette prolifération est le taux très élevé de décès par arme à feu aux États-Unis, sans comparaison avec celui des autres pays développés.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.