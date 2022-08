États-Unis – Joe Biden en Pennsylvanie en vue des prochaines législatives Le président Biden va multiplier les déplacements cette semaine en Pennsylvanie, État-clé qui pourrait faire basculer les prochaines élections législatives.

Trois visites en moins d’une semaine: Joe Biden va multiplier les déplacements en Pennsylvanie, un Etat-clé des prochaines élections législatives, où il promet notamment un discours jeudi sur «la bataille qui se poursuit pour l’âme de la nation» américaine.

Le démocrate de 79 ans, natif de cet État du nord-est, a donc décidé de se lancer avec détermination dans la campagne pour les élections de novembre, qui renouvellent l’ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

Il ira à Wilkes-Barre mardi, pour vanter sa politique de lutte contre l’insécurité et la violence par armes à feu, puis à Pittsburgh lundi 5 septembre, pour célébrer la Fête du travail et «la dignité des travailleurs américains». Il doit lors de cette étape rencontrer le candidat démocrate au Sénat, John Fetterman.

Surtout, entre ces deux déplacements, il se rendra jeudi à Philadelphie, grande ville de Pennsylvanie considérée comme le berceau de l’Amérique, pour un déplacement lourd en symboles.

Non loin de l’endroit où ont été adoptées la Déclaration d’indépendance puis la Constitution des États-Unis, il livrera selon un communiqué de la présidence américaine un discours en «prime time» sur «la bataille qui se poursuit pour l’âme de la nation», reprenant un thème qu’il avait déjà scandé pendant sa campagne. L’ancien président Donald Trump est lui attendu le 3 septembre à Wilkes-Barre – là même où va Joe Biden mardi – pour soutenir le républicain candidat au Sénat, Mehmet Oz.

Le résultat de l’élection à venir en Pennsylvanie pourrait décider à lui tout seul si le parti démocrate conserve le contrôle de la chambre haute du Congrès pour les deux prochaines années, ou si le Sénat bascule du côté républicain. Cet État, connu autant pour ses grands centres urbains comme Philadelphie ou Pittsburgh que pour ses industries en déclin, est donc au cœur des campagnes des deux camps.

Au plus mal dans les sondages au printemps et au début de l’été, le président américain et son parti ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines, alors qu’approchent ces élections traditionnellement défavorables au parti installé à la Maison-Blanche.

Plusieurs facteurs expliquent ce retour en grâce: l’inquiétude de l’opinion publique sur le droit à l’avortement, une succession de réformes de Joe Biden votées au Congrès, une inflation qui se calme, ainsi que l’accumulation de procédures et révélations contre Donald Trump.

Les démocrates ont axé leur campagne sur la défense des acquis de société et sur la lutte pour la démocratie elle-même, tandis que Joe Biden pilonne régulièrement les conservateurs les plus radicaux, qu’il a accusés tout récemment d’adhérer à une idéologie de «semi-fascisme».

