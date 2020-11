Etats-Unis – Joe Biden consolide sa victoire en remportant l’Arizona En remportant cet Etat qui n’avait plus voté démocrate depuis 1996, l’ex-vice-président de Barack Obama peut compter sur 11 grands électeurs de plus.

Après cette victoire en Arizona, Joe Biden peut désormais compter sur 290 grands électeurs, quand il lui en faut 270 pour remporter l'élection présientielle (archives). KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster

Joe Biden a remporté l’Etat de l’Arizona, consolidant ainsi sa victoire à l’élection présidentielle américaine, ont indiqué jeudi les médias américains. C’est la première fois que le camp démocrate remporte la victoire dans cet Etat depuis 1996.

NBC, CBS, ABC et CNN ont déclaré vainqueur le candidat démocrate avec une avance de plus de 11'000 voix dans cette élection serrée, ce qui permet à Joe Biden de compter sur 11 grands électeurs de plus.

Fox News et Associated Press avaient déjà donné le candidat démocrate vainqueur dans la nuit ayant suivi le scrutin du 3 novembre, au grand dam de son rival républicain, le président Donald Trump.

Après cette victoire en Arizona, Joe Biden peut désormais compter sur 290 grands électeurs, quand il lui en faut 270 pour remporter l’élection présientielle et faire son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain.

Donald Trump refuse toujours de reconnaître la victoire de son rival démocrate, plus d’une semaine après le scrutin. Il reste encore à proclamer le résultat dans deux Etats, la Caroline du Nord et la Géorgie.

ATS