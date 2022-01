Diplomatie – Joe Biden assure au président ukrainien de son soutien face à la Russie Le président Biden a assuré au président à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que les États-Unis «répondront énergiquement» en cas d’attaque russe.

Le président américain Joe Bide, le 21 décembre 2021 à la Maison-Blanche, à Washington. AFP

Le président américain Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un appel téléphonique dimanche que les États-Unis et ses alliés «répondront énergiquement» si la Russie envahissait l’Ukraine, a indiqué la Maison-Blanche.

«Le président Biden a dit clairement que les États-Unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahit d’avantage l’Ukraine», a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Elle a également indiqué que Joe Biden avait manifesté son soutien aux efforts diplomatiques, notamment aux discussions prévues les 9 et 10 janvier à Genève entre des responsables américains et russes de haut niveau.

Joe Biden, qui multiplie les avertissements à Vladimir Poutine et plaide pour une «désescalade», a assuré avoir de nouveau mis en garde le président russe contre une tentative d’invasion de l’Ukraine lors d’un entretien téléphonique jeudi. «J’ai dit clairement au président Poutine que nous adopterions des sanctions sévères et que nous augmenterions notre présence en Europe, chez nos alliés de l’Otan», a déclaré Joe Biden vendredi.

AFP

