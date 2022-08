Contrôle des armes nucléaires – Joe Biden appelle la Russie et la Chine à entamer des pourparlers Le président américain est prêt à «négocier rapidement» un remplacement de New START, le traité plafonnant les forces nucléaires intercontinentales aux Etats-Unis et en Russie.

Joe Biden le 28 juillet 2022 à Washington. KEYSTONE

Le président américain Joe Biden a appelé ce lundi la Russie et la Chine à entamer des pourparlers sur le contrôle des armements nucléaires. Il a affirmé que Moscou en particulier avait le devoir de faire preuve de responsabilité après son invasion de l’Ukraine.

Dans un communiqué, le démocrate a réitéré que son administration était prête à «négocier rapidement» un remplacement de New START, le traité plafonnant les forces nucléaires intercontinentales aux Etats-Unis et en Russie, qui doit expirer en 2026.

Volonté et bonne foi requises

«La Russie devrait démontrer qu’elle est prête à reprendre le travail sur le contrôle des armements nucléaires», a-t-il dit. «Mais la négociation nécessite un partenaire volontaire et de bonne foi. Et l’agression brutale et non provoquée de la Russie en Ukraine a brisé la paix en Europe et constitue une attaque contre les principes fondamentaux de l’ordre international.»

En ce qui concerne la Chine, qui a renforcé son arsenal nucléaire beaucoup plus limité, Joe Biden a affirmé que Pékin avait le devoir, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, «de participer à des pourparlers qui réduiront le risque d’erreur de calcul et s’attaqueront aux dynamiques militaires déstabilisatrices».

«Il n’y a aucun avantage pour aucune de nos nations, ni pour le monde, à rechigner à un engagement conséquent sur le contrôle des armements et la non-prolifération nucléaire», a-t-il dit.

Responsabilité

Il a affirmé que les superpuissances nucléaires, la Russie et les Etats-Unis en particulier, avaient la responsabilité de donner le ton pour garantir la viabilité du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), qui vise à empêcher la propagation de la technologie des armes nucléaires dans le monde.

«La santé du TNP a toujours reposé sur des limites d’armements significatives et réciproques entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie. Même au plus fort de la Guerre froide, les Etats-Unis et l’Union soviétique ont pu travailler ensemble pour défendre notre responsabilité partagée d’assurer la stabilité stratégique», a-t-il ajouté.

«Le monde peut être confiant dans le fait que mon administration continuera à soutenir le TNP et cherchera à renforcer l’architecture de non-prolifération qui protège les gens partout» dans le monde, a-t-il dit.

ATS

