«Sommet pour la démocratie» – Joe Biden appelle à s’unir face à la Russie et la Chine Le président américain a ouvert mercredi la 2e édition de son événement. La guerre en Ukraine sera notamment au cœur des discussions.

Joe Biden a ouvert mercredi son «Sommet pour la démocratie», où sont invités les leaders de 121 pays. Getty Images via AFP

Joe Biden a appelé mercredi les démocraties à s’unir face à la Russie et la Chine, lors d’un sommet au cours duquel il doit promettre d’injecter 690 millions de dollars contre leur déclin dans le monde.

Le président américain a ouvert la 2e édition de son «Sommet pour la démocratie», où sont invités les leaders de 121 pays, y compris d’Inde et d’Israël, dont les deux dirigeants se défendent des critiques les accusant de faire reculer les droits dans leur pays.

Le sommet doit œuvrer à «tenir la Russie responsable» de la guerre en Ukraine et «montrer que les démocraties sont fortes et déterminées», a déclaré le président démocrate lors d’un bref propos introductif mercredi matin.

Démocratie «attaquée»

«Il y a des signes réels que le vent a tourné» vers plus de démocratie dans le monde, a-t-il également assuré. «La démocratie demande de gros efforts» et «la tâche n’est jamais finie», a ajouté le président américain, très enroué, dans une déclaration depuis la Maison-Blanche.

La démocratie «est attaquée» et il faut la «relancer», a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, l’un des coorganisateurs de ce sommet principalement virtuel avec le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie. Et si les craintes viennent pour beaucoup des ambitions de la Chine et de la Russie, les démocraties elles-mêmes sont aussi sous pression.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.