Guerre en Ukraine – Joe Biden à la recherche de solutions face à Poutine Le président américain annonce des sanctions économiques, mais n'enverra pas de troupes en Ukraine.

Le président Joe Biden lors de son discours à la Maison-Blanche, le 24 février 2022. AP/ALEX BRANDON

«Poutine sera un paria sur la scène internationale.» C’est un Joe Biden déterminé et en colère qui s’est adressé à la population américaine, mardi 24 février, depuis la Maison-Blanche. Annoncée de longue date par la Maison-Blanche, l’invasion russe de l’Ukraine contraint le président américain à abattre de nouvelles cartes. À savoir les sanctions «rapides et sévères» qu’il avait annoncées dès la fin janvier si Moscou passait à l’acte. Ces sanctions sont la principale arme à disposition de la Maison-Blanche, celle-ci ayant exclu toute intervention militaire directe sur le sol ukrainien.

Éditorial L’impuissance programmée de l’Occident Abo Guerre en Ukraine «Le scénario d’un renversement du gouvernement ukrainien se précise» Abo Attaque russe contre l’Ukraine Comment Poutine a lancé son attaque à l’est de l’Ukraine En concertation avec ses alliés, le président des États-Unis a notamment annoncé le blocage de tous les actifs des grandes banques russes sur le sol américain et la limitation des exportations de produits de haute technologie vers la Russie. Objectif: réduire la capacité du pays à moderniser son armée. Il a également rappelé que les États-Unis défendraient «chaque centimètre du territoire de l’OTAN» si Vladimir Poutine décidait de s’en prendre à un pays membre de l’alliance. Il s’est refusé cependant à agir sur le système SWIFT pour bloquer les transferts d’argent vers la Russie ou à annoncer des sanctions personnelles contre Vladimir Poutine. Il a toutefois laissé la porte ouverte à de nouvelles mesures.

«Nous défendrons chaque centimètre du territoire de l’OTAN.» Joe Biden, président des États-Unis

Joe Biden est à la recherche de solutions pour contrer son rival. Il a essayé la guerre de l’information pour contrecarrer une possible invasion de l’Ukraine. Puis, quand Vladimir Poutine a annoncé la reconnaissance de deux territoires prorusses dans le sud du pays, il est passé à la vitesse supérieure, déclenchant des sanctions financières contre des institutions bancaires russes et le cercle rapproché du chef du Kremlin en espérant qu’elles dissuaderaient Moscou. En vain…

Enjeu de politique intérieure

La Maison-Blanche espère que ce nouveau round fera une différence. Un officiel américain se montrait confiant il y a quelques jours, rappelant à la presse que l’économie russe n’était pas en bonne santé. Il a noté que le rouble et les marchés financiers russes étaient en déclin. Et que les taux d’intérêt avaient augmenté de 10%, limitant la capacité d’emprunt de la Russie. «Quand on regarde les sanctions que nous avons imposées en 2014, à la suite de l’annexion russe de la Crimée, le leadership russe a laissé entendre que Poutine serait allé encore plus loin, peut-être jusqu’à Kiev, si nous n’avions pas pris ces mesures», a-t-il confié, mardi.

Les sanctions représentent néanmoins plusieurs défis pour Joe Biden. D’abord, leur effet ne se fera pas sentir immédiatement. Ensuite, le président américain redoute qu’elles ne contribuent à l’augmentation actuelle du prix de l’énergie aux États-Unis, qui coïncide avec une inflation record depuis 1982. «Je veux limiter autant que possible la douleur que le peuple américain ressent à la pompe. C’est très important pour moi», a répété le démocrate, jeudi. À l’approche des élections de mi-mandat de novembre, qui pourraient bien voir les démocrates perdre leur majorité au Congrès, c’est un souci dont Joe Biden se serait bien passé.

