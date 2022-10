Théâtre de la Parfumerie – «Job» résiste au capitalisme par le théâtre Dans sa nouvelle création, Serge Martin teste le pouvoir du jeu sur le réel. Problème, sa profession de foi tourne en rond. Katia Berger

Serge Martin donne de sa personne pour combattre les arguments qui pousseraient à renoncer au théâtre. PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

«Faut-il encore faire du théâtre?» se demande à 75 ans le comédien, dramaturge, metteur en scène et pédagogue Serge Martin. Pour celui qui manœuvre l’école genevoise à son nom depuis 1986, la question doit comporter une pointe d’amertume. Elle s’impose pourtant à quiconque prend en charge la formation d’une relève. Histoire que les Oscar Gómez Mata, Vincent Kucholl et autres Léa Polhammer s’étant frottés hier à l’enseignement du maître puissent donner la réplique demain à une jeune génération toujours nourrie du feu sacré.

Dans son ring scénographique, Job (Serge Martin) affronte ses contempteurs en les personnes d’Elisa (Stéphanie Schneider) et de Dave (Jacques Michel). PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Pour défendre sa mission au détriment de «choses plus urgentes à faire», Serge Martin s’appuie sur la figure mythique de Job, qui supporta les pires épreuves sans renier son Dieu. «Je ne pense pas à celui de la Bible, corrige-t-il toutefois à quelques heures de la première à La Parfumerie. Mais à celui qui, loin des Écritures, n’existe plus en dehors du théâtre, qu’il ne cesse de traverser sous différents visages.» Cet anti-Job, pour le beau Serge, ne subit plus l’injustice divine, mais celle des hommes, qui vouent désormais leur culte à «la Finance». Avec «Job ou comment la soumission vole en éclats sous l’effet de l’inversion», Martin entend livrer un plaidoyer en faveur des «raconteurs» qu’on accuse d’inaction.

L’âme de Job se serait incarnée tour à tour dans les personnages de Quichotte, Lear ou Prospero, tous interprétés un jour ou l’autre par Serge Martin. PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Alambiqué? Au bas mot. Confiné à l’intérieur d’une cage que délimitent des rideaux de tulle, l’avatar contemporain de Job profère, non sans grâce, un sabir éminemment confus. Contre les parois de cette scène dans la scène, des images viennent parfois se projeter, qui accentuent l’apparence spectrale du héros. Mais les cloisons peuvent aussi se faire miroirs, quand s’en approchent ses trois interlocuteurs – les Éliphaz, Bildad et Tsophar de l’Ancien Testament. Ici, ils revêtent l’identité de sa combative fille Elisa (Stéphanie Schneider), de l’ami mi-gaucho mi-réac Dave (Jacques Michel), et d’un migrant syrien qui a tout perdu, Tarek (Nadim Ahmed). Tous accusent le théâtreux de ne pas s’engager pleinement contre la loi du profit et ses terribles ravages: «Tu n’as pas honte d’être un spectacle?»

Le camarade (Jacque Michel), l’étranger (Nadim Ahmed) et la descendante (Stéphanie Schneider) incriminent Job de raconter plutôt qu’agir. PIERRE-ANDRÉ FRAGNIÈRE

Job résistera en jouant la comédie coûte que coûte, sur son îlot coupé du monde: telle reste la profession de foi du passeur. Il jouera la comédie même sur un texte qui a renoncé à se faire comprendre, et court le risque de radoter. Il jouera la comédie quitte à reléguer ses partenaires au rang de faire-valoir. Venant de qui a dévoué sa vie aux planches, on ne peut que saluer pareille opiniâtreté. Pas sûr en revanche qu’elle transmette le feu sacré.

Katia Berger

