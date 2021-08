Rencontre – Joan Mompart, un colibri sur le trône d’Am Stram Gram Déjà comédien et metteur en scène prolifique, le Genevois d’origine espagnole vient de revêtir son nouveau plumage de directeur de théâtre. On l’attrape en plein vol. Katia Berger

Devant ses vitrines d’art contemporain et son installation «Plume», toute de plumes suspendues à un fil, Joan Mompart attend d’accueillir son public vendredi soir. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ce n’est pas qu’il n’ait pas la carrure. Bien au contraire, quiconque a suivi sa carrière d’acteur et de créateur sait que Joan Mompart se surpasse à chaque nouveau défi. Celui de gouverner une salle dédiée à la jeunesse que ses prédécesseurs ont fait rayonner à travers l’Europe ne représentera qu’un pic de plus sur sa trajectoire. Sa stature gracile et sa simplicité naturelle en font cependant cet être sincère et volubile qu’on n’associe pas spontanément au statut de patron. Qui plus est, le metteur en scène de «Münchhausen?» «Mon chien Dieu», «Je préférerais mieux pas» ou, tout récemment, «D’eux» a choisi l’oiseau-mouche pour emblème de sa communication visuelle. «Là où on va, il n’y a pas à choisir», lit-on aux premières pages du livret de saison qu’il distribuera vendredi, à l’ouverture des portes. Plutôt qu’un plan de vol, il nous révèle donc les arcs-en-ciel traversés.