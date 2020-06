Portrait – Joan Mompart, chantre de la fêlure L’homme de théâtre genevois quitte la tanière du confinement pour faire le récitant dans un concert au Victoria Hall. Un an avant de prendre la succession de Fabrice Melquiot à la tête du Théâtre Am Stram Gram, il retrace pour nous son «pèlerinage» artistique. Katia Berger

«C’est à cette table que j’ai repris le travail suite au Covid-19, en vue du concert de samedi!» s’exclame Joan Mompart entre deux répétitions. Laurent Guiraud

Le farfadet des années 90 a gagné en assurance et en autorité. Les petits éventails qui se plient et se déplient aux coins de ses yeux caméléons suggèrent même que Joan Mompart, 47 ans, aurait gagné en maturité. L’expérience s’est étoffée, le talent s’est patiné: le père de trois enfants peut s’enorgueillir de l’impressionnant parcours accompli. Ses perspectives d’avenir lui promettent d’ailleurs de poursuivre son irrésistible ascension. Dans un an, il succédera à Fabrice Melquiot aux manettes du Théâtre Am Stram Gram. Plus proche, plus modeste, un premier défi l’attend ce samedi au Victoria Hall, où son adresse se mettra au service d’un double concert pour les familles. Le moment rêvé, à l’ouverture des cages du confinement, pour retenir un instant le vol de cet oiseau de bonheur, le temps d’esquisser son portrait.