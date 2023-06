Le 4 août 2017, Josef Hillemacher et son chat jouent de l’orgue de Barbarie dans les rues de Genève.

Le 4 août 2017, Josef Hillemacher et son chat jouent de l’orgue de Barbarie dans les rues de Genève.

Il est parti il y a une petite semaine pour le paradis des musiciens d’orgue. Jo s’était fait connaître en jouant le plus populaire d’entre eux, celui de Barbarie, l’instrument par excellence de la rue. La nouvelle de son décès est parvenue de Caveirac, son dernier lieu de résidence, dans le sud du département du Gard, en région Occitanie où les poètes sont nombreux.

Jo en était un à sa manière foraine et douce. Une figure de notre ville, un quart de siècle à exercer le noble métier de musicien de rue, après avoir été, dans une autre vie, infirmier en psychiatrie. Jolie reconversion pour cet homme de bonne taille, né en Allemagne dans les années suivant la Deuxième Guerre mondiale.

Un barbu, un chat, une manivelle. C’était lui, Josef Hillemacher, présent chaque jour au bas de la rue du Mont-Blanc ou aux abords du magasin de jouets Franz-Carl Weber. Il passait d’une rive à l’autre sans jamais se séparer de son félin, «Toulouse», bien visible dans son panier.

«Ce n’est pas rare que des punks me donnent une pièce et me fassent un compliment.»

Jo, musicien de rue