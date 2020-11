Expo de sculpture contemporaine – Jo Fontaine écrit dans la pierre les envoûtements de l’invisible L’artiste genevois expose ses travaux chez Marianne Brand et à l’espace Borabora. Rencontre. Irène Languin

Le sculpteur genevois Jo Fontaine pose avec ses œuvres dans la galerie Marianne Brand, à Carouge. PHOTO: LUCIEN FORTUNATI

Le fait qu’il ait assorti les rayures de son masque à celles de sa chemise dit beaucoup de son souci de l’harmonie. Chercher l’équilibre, faire se rejoindre sa «petite finitude» et la grandeur infinie des beautés du monde est la quête que Jo Fontaine mène depuis sa sortie des Beaux-Arts de Genève en 1976. Dès ses débuts, le sculpteur a choisi pour s’exprimer la pierre, «messagère entre les mots et le silence», faisant de la serpentine, un minéral aux reflets vert profond, son matériau de prédilection. Les Genevois ont actuellement la double opportunité de découvrir ses travaux, présentés à la galerie Marianne Brand, à Carouge, et à l’Espace Borabora, à Plainpalais.