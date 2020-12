Hong Kong – Jimmy Lai renvoyé en prison en attendant son procès Le magnat pro-démocratie, accusé par Pékin de «collusion avec des puissances étrangères», n’a pas obtenu sa libération sous caution jeudi à l’issue d’une audience devant la plus haute instance judiciaire de Hong Kong.

Jimmy Lai jeudi lors de son arrivée au tribunal de Hong Kong. KEYSTONE

Jimmy Lai a été renvoyé en prison jeudi à l’issue d’une audience devant la plus haute instance judiciaire de la ville, suivant ainsi suivi les réquisitions du parquet qui ne souhaitait pas sa libération sous caution.

Le magnat pro-démocratie, très critique à l’encontre de Pékin, est l’une des personnalités hongkongaises les plus connues à être visée par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pour rétablir le calme dans le territoire après plus de six mois de manifestations en 2019.

Vingt jours de détention

À 73 ans, le patron du tabloïd Apple Daily a effectué vingt jours de détention avant d’être remis en liberté le 23 décembre contre le paiement d’une caution de dix millions de HKD (environ 1,14 million de francs) et moyennant des conditions très strictes.

Assigné à résidence, il s’est également vu interdire toute prise de parole en public et toute publication sur Twitter.

Le magnat des médias est accusé de «collusion avec des puissances étrangères» pour avoir appelé des gouvernements étrangers à sanctionner Hong Kong et la Chine en réponse à la politique menée par Pékin dans le territoire semi-autonome.

Jimmy Lai est également poursuivi pour fraude et pour avoir pris part à des rassemblements illégaux lors du mouvement de contestation de 2019.

ATS/NXP